AVANÇO
Tarcísio e Motta se encontram para tratar sobre anistia
Apoio cresce e projeto pode ser pautado na Câmara dos Derputados nos próximos dias
Por Redação
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, na quarta-feira, 3, em Brasília. Na pauta do encontro estava a anistia ampla aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, o que inclui Jair Bolsonaro.
Motta tem sinalizado dificuldade em aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita, mas disse a aliados que o apoio a um texto que trate do assunto cresceu na Casa e que deverá pautar o assunto nas próximas semanas.
O maior obstáculo é o alcance do texto. Uma anistia ampla enfrenta resistência do STF (Supremo Tribunal Federal) e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Eles defendem a aprovação de um projeto que diminua as penas por crimes democráticos e consequentemente as penas dos envolvidos na trama golpista e no 8 de janeiro. Logo, um texto fora desses termos poderia ou ser barrado no Senado ou ser alvo de uma ação de inconstitucionalidade na Corte.
Maioria garantida
Uma articulação comandada por Tarcísio de Freitas garantiu a adesão de partidos como PP, União Brasil e Republicanos, e conseguiu a quantidade necessária de votos para que a Câmara dos Deputados paute anistia a Jair Bolsonaro logo depois do julgamento do ex-presidente no STF.
Com a mudança no cenário, Hugo Motta admitiu a deputados que é praticamente inevitável colocar a matéria para votação.
Tarcísio desembarcou em Brasília nesta semana para articular o movimento das legendas para que passassem a defender a votação da anistia. Como contrapartida, aliados do governador esperam que a desconfiança da família do ex-presidente em relação a ele se dissipe, e que Bolsonaro o apoie para a Presidência da República em 2026.
