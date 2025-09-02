Menu
"HOMEM TEM PALAVRA"

Coronel Zucco pressiona Hugo Motta para votar anistia: "Temos votos"

Líder da oposição anuncia reunião de lideranças para pressionar presidente da Câmara a cumprir acordo que teria sido

Alan Rodrigues com Redação

02/09/2025 - 14:08 h | Atualizada em 02/09/2025 - 17:11
Coronel Zucco foi um dos líderes da ocupação da Câmara e quer obrigar Hugo Motta a pautar a anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 2023.
O líder da oposição na Câmara, Coronel Zucco (PL-RS) participou de uma reunião com as demais lideranças partidárias na tarde desta terça feira, 2, para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) a pautar a anistia aos acusados de tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023.

O parlamentar ainda acompanha o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, e de mais 7 réus, no Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, ele assistiu a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes e a sustentação da acusação pelo Procurador Geral da República, Paulo Gonet.

Maioria do Congresso

O líder da oposição diz acreditar que pode reverter uma eventual condenação e cobra de Motta o cumprimento de um acordo que teria sido firmado na eleição da presidência e renovado durante a negociação para desocupação do plenário da casa.

Bolsonaro no STF: ex-ministros saem em defesa do ex-presidente
Bolsonaro no STF: PGR diz que Bolsonaro e Defesa já articulavam golpe
Bolsonaro no STF: filhos do ex-presidente reagem a julgamento do pai
Bolsonaro no STF: deputada diz que comprou pipoca para ver julgamento

“O homem [Hugo Motta] tem palavra. O homem tem palavra e a gente acredita que chegou a hora de ele cumprir a palavra (…). Temos o entendimento que a anistia deva ser a pauta imediata a ser colocada em plenário, na medida em que temos a maioria do Congresso, que quer essa pauta, a maioria dos líderes, que querem essa pauta”, disse.

