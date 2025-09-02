Menu
HOME > POLÍTICA
Bolsonaro no STF: filhos do ex-presidente reagem a julgamento do pai

Bolsonaro e outros sete réus respondem por golpe de Estado

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 12:30 h | Atualizada em 02/09/2025 - 13:09
Bolsonaro aguarda decisão de julgamento da trama golpsita no STF
Os filhos de Jair Bolsonaro (PL) se pronunciaram sobre o julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), que teve início nesta terça-feira, 2. A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República. O caso está sendo analisado pelos ministros Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Bolsonaro e outros sete réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

O filho mais velho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), fez uma declaração ao pai em sua conta no X (antigo Twitter): “Tentaram te derrubar mil vezes, mas a cada queda você voltava mais forte! Não importa o tamanho do inimigo ou quanto ele jogue sujo, você lutou por nós e o povo brasileiro luta por você agora!”, disse.

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez diversas públicas na mesma rede social. O parlamentar está nos Estados Unidos, onde mora desde março. “A acusação da PGR é de um golpe de Estado em 8/JAN. O que conecta Jair Bolsonaro ao 8/JAN? Nada. Absolutamente NADA. É impossível que 8/JAN resultasse num golpe”, publicou.

Leia Também:

Bolsonaro no STF: deputada diz que comprou pipoca para ver julgamento
Bolsonaro no STF: PGR diz que ação não pode ser vista isoladamente
Bolsonaro no STF: “Todos colaboraram para o golpe”, diz PGR
Bolsonaro no STF: Michelle compartilha mensagem bíblica "Misericórdia de Deus"

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) também mostrou apoio ao pai e desejar coragem no dia do julgamento. “Você não é apenas orgulho para seus filhos, mas uma inspiração que transcende lares e famílias, alcançando todos aqueles que se recusam a desistir do Brasil. Sua coragem diante das injustiças, sua firmeza mesmo diante da perseguição e seu amor incondicional por esta nação são exemplos que ecoam em cada um de nós”, disse o vereador.

O também vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) afirmou que veio a Brasília junto aos irmãos para apoiar o pai durante o julgamento. “Cheguei hoje a Brasília para estar ao lado do meu pai em mais uma etapa desta ilegal e implacável perseguição política. Dar-lhe um abraço a cada dia acordado neste momento é o mínimo que um filho que ama o pai poderia fazer”, diz em um trecho da mensagem.

Réus

Além de Bolsonaro, são réus: Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro de Segurança Institucional; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

Acompanhe o julgamento em tempo real:

Bolsonaro no STF Filhos de Bolsonaro julgamento de Bolsonaro

Bolsonaro aguarda decisão de julgamento da trama golpsita no STF
Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Bolsonaro aguarda decisão de julgamento da trama golpsita no STF
Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Bolsonaro aguarda decisão de julgamento da trama golpsita no STF
Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Bolsonaro aguarda decisão de julgamento da trama golpsita no STF
Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

