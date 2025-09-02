Bolsonaro no STF: filhos do ex-presidente reagem a julgamento do pai

Bolsonaro aguarda decisão de julgamento da trama golpsita no STF - Foto: Reprodução Redes Sociais

Os filhos de Jair Bolsonaro (PL) se pronunciaram sobre o julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), que teve início nesta terça-feira, 2. A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República. O caso está sendo analisado pelos ministros Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Bolsonaro e outros sete réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

O filho mais velho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), fez uma declaração ao pai em sua conta no X (antigo Twitter): “Tentaram te derrubar mil vezes, mas a cada queda você voltava mais forte! Não importa o tamanho do inimigo ou quanto ele jogue sujo, você lutou por nós e o povo brasileiro luta por você agora!”, disse.

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez diversas públicas na mesma rede social. O parlamentar está nos Estados Unidos, onde mora desde março. “A acusação da PGR é de um golpe de Estado em 8/JAN. O que conecta Jair Bolsonaro ao 8/JAN? Nada. Absolutamente NADA. É impossível que 8/JAN resultasse num golpe”, publicou.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) também mostrou apoio ao pai e desejar coragem no dia do julgamento. “Você não é apenas orgulho para seus filhos, mas uma inspiração que transcende lares e famílias, alcançando todos aqueles que se recusam a desistir do Brasil. Sua coragem diante das injustiças, sua firmeza mesmo diante da perseguição e seu amor incondicional por esta nação são exemplos que ecoam em cada um de nós”, disse o vereador.

O também vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) afirmou que veio a Brasília junto aos irmãos para apoiar o pai durante o julgamento. “Cheguei hoje a Brasília para estar ao lado do meu pai em mais uma etapa desta ilegal e implacável perseguição política. Dar-lhe um abraço a cada dia acordado neste momento é o mínimo que um filho que ama o pai poderia fazer”, diz em um trecho da mensagem.

Réus

Além de Bolsonaro, são réus: Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro de Segurança Institucional; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

