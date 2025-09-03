Haddad diz está preocupado com democracia após avanço da PL da Anistia

Ministro Fernando Haddad - Foto: Diogo Zacarias | MF

Oministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 3, que vê com preocupação as pressões e movimentos feitos para a tramitação da anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.

“Quando você vê que hoje no Brasil tem pessoas que não têm apreço pela democracia, quando você ver o governador do estado de São Paulo dizer que não confia nas instituições, na Justiça, que tem que perdoar quem tentou um golpe de Estado, quando você vê uma mobilização de partidos ultraconservadores no Congresso, você fica preocupado”, disse Haddad.

As declarações do gestor público foram dadas ao programa "Brasil do povo com Datena", da RedeTV, e surgem após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) ceder às pressões dos bolsonaristas para colocar em pauta o projeto.

Na última terça-feira, 3, o governador Tarcísio de Freitas (SP) esteve em Brasília e se reuniu com o correligionário e dirigentes do centrão para tratar sobre o assunto. Após o encontro, Motta começou a admitir a possibilidade.

“Os líderes estão cobrando, estamos avaliando, vamos conversar mais. […] Aumentou o número de líderes pedindo”, disse Motta.

Haddad ainda diz que está “preocupado com a democracia” em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

“Então eu acordei, quando tomei conhecimento do noticiário, articulações, bastidores, do que está acontecendo, eu fiquei preocupado. Porque eu gostaria que meus filhos e futuras gerações pudessem ter a certeza de que vão viver em um país onde as liberdade democráticas não estão ameaçadas. E infelizmente acordei preocupado de que isso possa não ser verdade”, disse.

Se o PL da Anistia avançar na Casa, a expectativa é que o projeto seja posto em votação no dia 12 deste mês, quando deve encerrar o julgamento do ex-presidente na Corte.

Entenda projeto

Apresentado pelo ex-deputado federal Vitor Hugo (PL-GO), o Projeto de Lei 2858/2022 trata sobre a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro de 2023. Além do texto original, outras propostas relacionadas ao assunto foram apensadas ao PL.

"Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta Lei", diz trecho do projeto.