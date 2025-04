Após adesão de governistas, Lula quer tratar PL da Anistia com Motta

Presidente Lula (PT) ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O projeto de lei que concede anistia aos condenados pelo 8 de janeiro chegou até o Palácio do Planalto. Na tentativa de minimizar os desgastes, o presidente Lula (PT) planeja se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com os líderes da Casa, para tratar sobre o tema.

O encontro, de acordo com informações do jornal O Globo, deve ser na mesma linha do realizado com o chefe do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e os líderes, no último dia 2 deste mês.

Deste modo, o mandatário deve se dirigir até a residência oficial da Câmara para um jantar com os parlamentares.

Sem data definida, a reunião ocorrerá após o protocolamento do requerimento de urgência para acelerar a votação da matéria no Legislativo, apresentado pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante.

Requerimento de urgência

O requerimento de urgência para tramitação do projeto foi protocolado na última segunda-feira, 14, pelo líder do partido de Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A matéria contou com a assinatura de 262 parlamentares, sendo 11 da bancada baiana.

Após o protocolamento, o texto segue agora para apreciação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que pode pautar a urgência para a votação ou não.

PL da Anistia

O Projeto de Lei 2858/2022, de autoria do ex-deputado federal Vitor Hugo (PL), trata sobre a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Além do PL, outros textos sobre o mesmo assunto estão sendo discutidos no parlamento.

"Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta Lei", diz trecho do projeto.