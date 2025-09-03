LEI DA FICHA LIMPA
Senadores baianos aprovam projeto que reduz prazo de inelegibilidade
Projeto da Lei da Ficha Limpa segue para sanção de Lula (PT)
Por Gabriela Araújo
A bancada baiana votou a favor do projeto que altera a Lei da Ficha Limpa e modifica a forma de contagem do prazo de inelegibilidade de políticos condenados ou cassados no Senado.
Saiba quais senadores baianos votaram a favor
- Angelo Coronel (PSD);
- Jaques Wagner (PT);
- Otto Alencar (PSD).
A proposta foi aprovada com placar de 50 votos a 24, na última terça-feira, 2, e agora, segue para sanção do presidente Lula (PT).
Entenda a Lei da Ficha Limpa
A proposição aprovada prevê o prazo de oito anos de inelegibilidade e começará a ser contado a partir da cassação do mandato. Atualmente, a contagem ocorre após o fim do mandato para o qual o político foi eleito.
Na prática, a mudança reduz o tempo de punição aos seguintes políticos:
- Deputados;
- Governadores;
- Prefeitos;
- Vices;
- Vereadores.
Apesar disso, o projeto não beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que permanecerá inelegível até 2030 após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em junho de 2023.
Além disso, o projeto também mantém as regras atuais para crimes mais graves, como lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa e delitos hediondos. Nestes casos, o prazo de inelegibilidade continuará sendo contado desde a sentença até oito anos após o cumprimento integral da pena.
