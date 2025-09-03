Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LEI DA FICHA LIMPA

Senadores baianos aprovam projeto que reduz prazo de inelegibilidade

Projeto da Lei da Ficha Limpa segue para sanção de Lula (PT)

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

03/09/2025 - 19:50 h | Atualizada em 03/09/2025 - 20:11
Senadores baianos: Jaques Wagner (PT), Otto Alencar e Angelo Coronel, ambos do PSD
Senadores baianos: Jaques Wagner (PT), Otto Alencar e Angelo Coronel, ambos do PSD -

A bancada baiana votou a favor do projeto que altera a Lei da Ficha Limpa e modifica a forma de contagem do prazo de inelegibilidade de políticos condenados ou cassados no Senado.

Saiba quais senadores baianos votaram a favor

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Angelo Coronel (PSD);
  • Jaques Wagner (PT);
  • Otto Alencar (PSD).

A proposta foi aprovada com placar de 50 votos a 24, na última terça-feira, 2, e agora, segue para sanção do presidente Lula (PT).

Entenda a Lei da Ficha Limpa

A proposição aprovada prevê o prazo de oito anos de inelegibilidade e começará a ser contado a partir da cassação do mandato. Atualmente, a contagem ocorre após o fim do mandato para o qual o político foi eleito.

Na prática, a mudança reduz o tempo de punição aos seguintes políticos:

  • Deputados;
  • Governadores;
  • Prefeitos;
  • Vices;
  • Vereadores.

Apesar disso, o projeto não beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que permanecerá inelegível até 2030 após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em junho de 2023.

Além disso, o projeto também mantém as regras atuais para crimes mais graves, como lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa e delitos hediondos. Nestes casos, o prazo de inelegibilidade continuará sendo contado desde a sentença até oito anos após o cumprimento integral da pena.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

lei da ficha limpa politica Senado senadores baianos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senadores baianos: Jaques Wagner (PT), Otto Alencar e Angelo Coronel, ambos do PSD
Play

Preparação para guerra? Ministro defende que Brasil tenha armamento nuclear

Senadores baianos: Jaques Wagner (PT), Otto Alencar e Angelo Coronel, ambos do PSD
Play

Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Senadores baianos: Jaques Wagner (PT), Otto Alencar e Angelo Coronel, ambos do PSD
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Senadores baianos: Jaques Wagner (PT), Otto Alencar e Angelo Coronel, ambos do PSD
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

x