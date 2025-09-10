Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Grande rede de varejo fecha todas as lojas depois de 80 anos

Fechamento atingiu mais de 800 lojas

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

10/09/2025 - 16:17 h
Joann Store fez liquidação antes do fechamento
Joann Store fez liquidação antes do fechamento -

Após décadas de funcionamento com uma das queridinhas do público, a Joann, famosa rede de lojas de artesanato, tecidos e artigos de costura, cedeu a crise financeira e anunciou o fechamento de todas as lojas. A rede verejista é conhecido pelo público dos Estados Unidos.

O fechamento da Joann acontece após a empresa passar por duas vezes por um processo de recuperação judicial depois de uma crise que começou ainda durante a pandemia.

As lojas da Joann dependiam do tráfego de pedestres e movimentação espontânea de consumidores, o que diminuiu drasticamente durante a pandemia e reduziu as receitas da empresa.

A decisão de fechar as portas acomteceu durante leilão de ativos para o GA Group – empresa especializada em serviços financeiros – com o objetivo de reduzir a operação em cerca de 500 unidades e manter uma parte do negócio funcionando.

O fechamento das lojas tem acontecido de maneira progressiva. Inicialmente, a rede encerrou 200 unidades antes mesmo do anúncio oficial. Com a liquidação nacional, o número saltou para mais de 800 lojas fechadas.

Antes do fechamento total, as últimas unidades da Joann ofereceram descontos de até 90%. O objetivo era escoar o estoque.

História da Joann

A Joann era uma grande rede varejista americana de tecidos e artesanato, fundada em 1943, que encerrou suas atividades em 2025 após um pedido de falência. Com mais de 800 lojas, a empresa não conseguiu se adaptar à transformação digital, enfrentou problemas financeiros e, após tentar se reerguer, foi forçada a liquidar todos os seus ativos e fechar suas operações permanentemente. O encerramento da Joann marcou o fim de um ícone do setor de artesanato nos Estados Unidos.

