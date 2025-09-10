ECONOMIA
Grande rede de varejo fecha todas as lojas depois de 80 anos
Fechamento atingiu mais de 800 lojas
Por Daniel Genonadio
Após décadas de funcionamento com uma das queridinhas do público, a Joann, famosa rede de lojas de artesanato, tecidos e artigos de costura, cedeu a crise financeira e anunciou o fechamento de todas as lojas. A rede verejista é conhecido pelo público dos Estados Unidos.
O fechamento da Joann acontece após a empresa passar por duas vezes por um processo de recuperação judicial depois de uma crise que começou ainda durante a pandemia.
As lojas da Joann dependiam do tráfego de pedestres e movimentação espontânea de consumidores, o que diminuiu drasticamente durante a pandemia e reduziu as receitas da empresa.
A decisão de fechar as portas acomteceu durante leilão de ativos para o GA Group – empresa especializada em serviços financeiros – com o objetivo de reduzir a operação em cerca de 500 unidades e manter uma parte do negócio funcionando.
Leia Também:
O fechamento das lojas tem acontecido de maneira progressiva. Inicialmente, a rede encerrou 200 unidades antes mesmo do anúncio oficial. Com a liquidação nacional, o número saltou para mais de 800 lojas fechadas.
Antes do fechamento total, as últimas unidades da Joann ofereceram descontos de até 90%. O objetivo era escoar o estoque.
História da Joann
A Joann era uma grande rede varejista americana de tecidos e artesanato, fundada em 1943, que encerrou suas atividades em 2025 após um pedido de falência. Com mais de 800 lojas, a empresa não conseguiu se adaptar à transformação digital, enfrentou problemas financeiros e, após tentar se reerguer, foi forçada a liquidar todos os seus ativos e fechar suas operações permanentemente. O encerramento da Joann marcou o fim de um ícone do setor de artesanato nos Estados Unidos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes