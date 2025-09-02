Grande rede de supermercados anuncia fechamento de loja e faz liquidação relâmpago

Supermercado Nacional - Montenegro - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um dos maiores e mais tradicionais grupos supermercadistas, o Carrefour, anunciou o encerramento de mais uma unidade. Com fechamento agendado para o dia 15 de setembro, a empresa declarou uma liquidação relâmpago para zerar o estoque.

Clientes do tradicional mercado da rede têm aproveitado a liquidação relâmpago, que irá até o dia 13 de setembro, anunciada após a decisão de encerramento das atividades de uma das suas unidades mais antigas, localizada em Montenegro, no Vale do Caí, Rio Grande do Sul.

Funcionando há 30 anos, a rede Nacional, do Rio Grande do Sul, está fechando suas lojas após o início de uma nova etapa do grupo Carrefour.

Fim dos hipermercados?

O grupo Carrefour iniciou um novo processo de mudança em sua rede. Como estratégia de crescimento, a empresa passará a investir em outros formatos, como atacarejo e clubes de compra.

De olho nas redes Sam’s Club e Atacadão, o CEO do Carrefour na América Latina, Pablo Lorenzo, anunciou as novas mudanças, que começaram com o fechamento de unidades menores da rede. A nova estratégia de expansão visa justamente esses formatos, considerados atualmente mais lucrativos.

"Nossa estratégia mudou. Queremos focar em lojas grandes, formatos de atacarejo e clubes de compras", afirmou Lorenzo.

O encerramento da unidade de Montenegro é mais uma etapa da substituição da bandeira Nacional, que teve suas demais lojas transformadas em atacarejos e comércios de outros setores.

O que vai substituir a rede Nacional

Como parte da estratégia de expansão, os supermercados Nacional, localizados em Montenegro, darão espaço para mais uma unidade do Mombach, rede local que já possui três lojas na região.

A mudança vai além do nome: a nova loja contará com equipamentos modernos, estrutura reformada e novos funcionários. Prevista para inaugurar em novembro, a unidade deve ampliar a presença da marca na região.