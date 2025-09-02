Menu
BRASIL
BRASIL

Adeus, Café Pilão? Marca tem novo dono e pode mudar; veja o que esperar

Empresa americana se prepara para uma reestruturação global

Victoria Isabel

Victoria Isabel

02/09/2025 - 12:30 h | Atualizada em 02/09/2025 - 12:58
Café Pilão é uma das marcas mais conhecidas do Brasil
O Café Pilão, uma das marcas mais conhecidas do Brasil, passará a ter um novo dono. A empresa americana Keurig Dr Pepper (KDP), responsável por bebidas como o refrigerante 7Up, anunciou nesta segunda-feira, 25, a aquisição da holandesa JDE Peet’s, que detém rótulos como Pilão, Caboclo e L’OR no mercado brasileiro.

A operação faz parte da estratégia da KDP de ampliar sua atuação global. A empresa pretende separar os negócios de café e de refrigerantes em duas companhias distintas, buscando fortalecer a liderança tanto no segmento de bebidas quentes quanto no de frias.

Leia Também:

Mulher morre ao cair de torre de 90 metros para tirar selfie
Vale-refeição com menos taxas e mais agilidade: governo prepara pacote
Setembro chega com feriado nacional e datas estaduais; veja o calendário

Café sob pressão mundial

A transação ocorre em meio a um cenário desafiador para a indústria do café. Fatores climáticos e tensões comerciais vêm afetando a cadeia produtiva, enquanto os preços do grão dispararam após os Estados Unidos aplicarem uma tarifa de 50% sobre a importação de café brasileiro.

A conclusão do negócio está prevista para o primeiro semestre de 2026. Até lá, consumidores devem continuar encontrando o tradicional Pilão nas prateleiras, embora a expectativa seja de transformações futuras para a marca.

O que pode mudar para o consumidor?

No curto prazo, não há alterações imediatas. O Pilão segue sendo o mesmo. Porém, especialistas apontam possíveis reflexos a médio prazo, como:

  • ajustes nos preços;
  • maior diversidade de produtos, especialmente cápsulas e linhas premium;
  • novas experiências de consumo.

