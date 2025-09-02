BRASIL
Adeus, Café Pilão? Marca tem novo dono e pode mudar; veja o que esperar
Empresa americana se prepara para uma reestruturação global
Por Victoria Isabel
O Café Pilão, uma das marcas mais conhecidas do Brasil, passará a ter um novo dono. A empresa americana Keurig Dr Pepper (KDP), responsável por bebidas como o refrigerante 7Up, anunciou nesta segunda-feira, 25, a aquisição da holandesa JDE Peet’s, que detém rótulos como Pilão, Caboclo e L’OR no mercado brasileiro.
A operação faz parte da estratégia da KDP de ampliar sua atuação global. A empresa pretende separar os negócios de café e de refrigerantes em duas companhias distintas, buscando fortalecer a liderança tanto no segmento de bebidas quentes quanto no de frias.
Leia Também:
Café sob pressão mundial
A transação ocorre em meio a um cenário desafiador para a indústria do café. Fatores climáticos e tensões comerciais vêm afetando a cadeia produtiva, enquanto os preços do grão dispararam após os Estados Unidos aplicarem uma tarifa de 50% sobre a importação de café brasileiro.
A conclusão do negócio está prevista para o primeiro semestre de 2026. Até lá, consumidores devem continuar encontrando o tradicional Pilão nas prateleiras, embora a expectativa seja de transformações futuras para a marca.
O que pode mudar para o consumidor?
No curto prazo, não há alterações imediatas. O Pilão segue sendo o mesmo. Porém, especialistas apontam possíveis reflexos a médio prazo, como:
- ajustes nos preços;
- maior diversidade de produtos, especialmente cápsulas e linhas premium;
- novas experiências de consumo.
