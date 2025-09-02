BRASIL
Fiel até o fim: cachorro percorre 12 km para velório do tutor em MG
Tutor morreu de um infarto fulminante no dia 15 de agosto
Claudemir Cândido Luiz, conhecido como Marola, morreu no dia 15 de agosto vítima de um infarto fulminante. Mas, um fato chamou a atenção dos moradores da cidade de Ipuiúna, em Minas Gerais. O cachorro que Marola criava andou 12 km para ir ao velório do tutor.
Marola tinha 45 anos e morava no sítio da família com o cachorro. Durante dez anos eles mantiveram uma relação muito próxima. No dia do ocorrido, Marola se sentiu mal e saiu sozinho de carro para buscar ajuda na cidade, mas não resistiu e faleceu pouco tempo após chegar ao hospital.
No dia seguinte, enquanto a família se preparava para fazer o velório, o cachorro de nome Nick apareceu no local sem niguém tê-lo levado. A cunhada de Marola, Kátia Luiz, que é terapeuta, contou em entrevista para a EPTV que ficou surpresa com o fato e disse que o cão sentiu bastante a perda do tutor. "Eu fiquei muito surpresa e nos deparamos com algo que a gente jamais imaginava que pudesse acontecer", disse Kátia.
"[Ele ficou] totalmente abatido, com os olhinhos ali lacrimejando, foi triste de ver. Ele sentiu realmente a perda do tutor dele", acrescentou.
