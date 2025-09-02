Menu
BRASIL

Fiel até o fim: cachorro percorre 12 km para velório do tutor em MG

Tutor morreu de um infarto fulminante no dia 15 de agosto

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 12:55 h
Cachorro morava com o tutor em um sítio
Cachorro morava com o tutor em um sítio

Claudemir Cândido Luiz, conhecido como Marola, morreu no dia 15 de agosto vítima de um infarto fulminante. Mas, um fato chamou a atenção dos moradores da cidade de Ipuiúna, em Minas Gerais. O cachorro que Marola criava andou 12 km para ir ao velório do tutor.

Marola tinha 45 anos e morava no sítio da família com o cachorro. Durante dez anos eles mantiveram uma relação muito próxima. No dia do ocorrido, Marola se sentiu mal e saiu sozinho de carro para buscar ajuda na cidade, mas não resistiu e faleceu pouco tempo após chegar ao hospital.

No dia seguinte, enquanto a família se preparava para fazer o velório, o cachorro de nome Nick apareceu no local sem niguém tê-lo levado. A cunhada de Marola, Kátia Luiz, que é terapeuta, contou em entrevista para a EPTV que ficou surpresa com o fato e disse que o cão sentiu bastante a perda do tutor. "Eu fiquei muito surpresa e nos deparamos com algo que a gente jamais imaginava que pudesse acontecer", disse Kátia.

"[Ele ficou] totalmente abatido, com os olhinhos ali lacrimejando, foi triste de ver. Ele sentiu realmente a perda do tutor dele", acrescentou.

