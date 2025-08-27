BRASIL
Casal que viveu 43 anos junto morre com duas horas de diferença
Esposa morreu sem saber da morte de companheiro
Casados há 43 anos, Sebastião Francisco de Abreu, de 72 anos, e Almezinda Maria da Fonseca de Abreu, de 70, morreram com menos de duas horas de diferença em São João del Rei, no interior de Minas Gerais.
Sebastião enfrentava problemas de saúde nos últimos anos, incluindo fratura no fêmur. Nos últimos 40 dias, ele esteve internado por conta de uma infecção urinária e, depois, uma pneumonia agravada por insuficiência cardíaca. Almezinda esteve ao seu lado durante toda a internação.
Na noite da ultima quarta-feira, 20, Sebastião faleceu na Santa Casa da cidade. Pouco depois, Almezinda sofreu um ataque cardiogênico fulminante e morreu na UPA local. Ela não sabia da morte do marido e nunca teve histórico de problemas de saúde.
O casal teve dois filhos e seis netos. De acordo com os familiares, Sebastião e Almezinda se conheceram em uma festa de bairro, ainda na juventude. Desde então, nunca mais se separaram. A família diz que os dois eram grandes companheiros e nunca brigavam.
No funeral, o casal foi sepultado junto, em uma mesma sepultura, reunindo amigos, vizinhos e moradores da comunidade que destacaram a dedicação e o cuidado do casal ao longo da vida.
