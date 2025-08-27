Menu
HOME > BRASIL
FERIADOS NO CALENDÁRIO

Folga do 7 de setembro cai no domingo e será compensada na segunda

A data coincide com o feriado municipal da padroeira, garantindo um feriadão prolongado

Redação

Por Redação

27/08/2025 - 8:08 h | Atualizada em 29/08/2025 - 12:05
Em 2025, o feriado do 7 de setembro cai no domingo, mas será transferido para a segunda-feira, garantindo aos brasileiros um descanso prolongado.
O feriado da Independência, celebrado em 7 de setembro, que este ano cai em um domingo, terá a folga transferida para a segunda-feira, 8, em Curitiba. A medida, que afetará cerca de 2 milhões de brasileiros na capital paranaense, é uma prática comum no país para garantir o dia de descanso sem comprometer a produtividade da semana.

A capital paranaense terá uma folga extra, já que o dia 8 de setembro também é feriado municipal, em celebração a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a padroeira da cidade. Essa coincidência de datas cria um feriadão prolongado, perfeito para o turismo e o lazer.

A decisão de ter o dia 8 de setembro como feriado municipal foi oficializada em 1967 e é uma tradição na cidade. A legislação brasileira permite que cada município tenha até quatro feriados anuais, e Curitiba optou por honrar sua padroeira em vez de celebrar o seu aniversário histórico, que é comemorado no dia 29 de março.

Dia da Consciência Negra pode render feriadão de 4 dias em 2025

O calendário de 2025 deve proporcionar aos brasileiros um dos feriadões mais aguardados do ano. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, cairá em uma quinta-feira, o que abre a possibilidade de um descanso prolongado de quatro dias, de quinta a domingo.

Apesar da expectativa, é importante lembrar que a criação do chamado “feriado prolongado” depende exclusivamente das decisões de cada empregador, já que não há obrigação prevista na legislação trabalhista para a concessão da folga emendando com a sexta-feira.

Além do Dia da Consciência Negra, apenas o Natal, que também será celebrado em uma quinta-feira em 2025, deve possibilitar outro feriadão. Os demais feriados nacionais do próximo ano caem em finais de semana ou em dias que não favorecem prolongamentos.

Próximos feriados nacionais de 2025

  • 7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida
  • 28 de outubro (terça-feira) – Dia do Servidor Público
  • 2 de novembro (domingo) – Finados
  • 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira) – Dia de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

A importância do Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra se tornou feriado nacional em dezembro de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei 14.759. A data remete à morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do Brasil, assassinado em 1695.

Antes de ganhar abrangência nacional, a data já era reconhecida como feriado em seis estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e Mato Grosso — além de cerca de mil municípios.

7 de Setembro Dia da Independência feriado 2025 feriado prolongado feriados nacionais folga

