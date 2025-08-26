NEGÓCIOS
Acordo de R$ 100 bilhões faz café famoso no Brasil ser vendido
Negócio bilionário envolve duas gigantes do comércio de bebidas
Por Daniel Genonadio
Uma marca de café conhecida pelos consumidores brasileiros está envolvida em uma compra multibilionária. A JDE Peet’s dona da marca Pilão no Brasil, está sendo vendida por US$ 18 bilhões (cerca de R$ 100 bilhões, na cotação atual) para a gigante americana Keurig Dr Pepper.
A Keurig Dr Pepper já chegou a um acordo para comprar a holandesa JDE Peet’s, proprietária da Peet’s Coffee. O objetivo é desmembrar suas marcas de café em uma empresa pública separada.
A JDE Peet’s, com sede em Amsterdã, tem um valor de mercado de cerca de US$ 15 bilhões. O da Keurig Dr Pepper é de cerca de US$ 50 bilhões.
Aos acionistas da JDE Peet's, a Keurig Dr Pepper informou que pagará 31,85 euros (cerca de US$ 37) por ação em dinheiro, um prêmio de 33% sobre o preço médio dos últimos três meses, segundo o Infomoney.
Planos para o futuro
Após a compra da JDE Peet’s, a Keurig Dr Pepper planeja se separar em duas empresas listadas nos EUA: uma focada em café e a outra em bebidas refrescantes. A aquisição da JDE Peet’s deve ser concluída no primeiro semestre de 2026.
Além do mercado dos EUA, a Keurig Dr Pepper também diz que a fusão aumentará o alcance geográfico da companhia, alcançando mercados em que a JDE Peet’s está presente, como Europa, América Latina e Oriente Médio.
A empresa global de café teria aproximadamente US$ 16 bilhões em receita anual, enquanto a empresa de bebidas teria cerca de US$ 11 bilhões em receita.
A Keurig Dr Pepper produz os refrigerantes Dr Pepper e 7Up. Outras marcas de seu portfólio incluem Snapple, Yoo-Hoo e Hawaiian Punch.
No mercado de café, a Keurig Dr Pepper espera concorrer com a Nestlé após comprar a JDE Peet’s, que é dona de mais de 50 marcas de café e chá no mundo, incluindo L’OR, Peet’s e Jacobs, além do Pilão no Brasil.
"Isso criará uma concorrente global mais forte, a número 2 em café atrás da Nestlé, fortalecendo sua posição nos EUA", disse o analista da Bloomberg Intelligence, Duncan Fox.
“Estamos aproveitando uma oportunidade excepcional para criar um gigante global do café”, disse o CEO Tim Cofer, da Keurig Dr Pepper.
