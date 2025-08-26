Acordo de R$ 100 bilhões faz café famoso no Brasil ser vendido

Café - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Uma marca de café conhecida pelos consumidores brasileiros está envolvida em uma compra multibilionária. A JDE Peet’s dona da marca Pilão no Brasil, está sendo vendida por US$ 18 bilhões (cerca de R$ 100 bilhões, na cotação atual) para a gigante americana Keurig Dr Pepper.

A Keurig Dr Pepper já chegou a um acordo para comprar a holandesa JDE Peet’s, proprietária da Peet’s Coffee. O objetivo é desmembrar suas marcas de café em uma empresa pública separada.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A JDE Peet’s, com sede em Amsterdã, tem um valor de mercado de cerca de US$ 15 bilhões. O da Keurig Dr Pepper é de cerca de US$ 50 bilhões.

Aos acionistas da JDE Peet's, a Keurig Dr Pepper informou que pagará 31,85 euros (cerca de US$ 37) por ação em dinheiro, um prêmio de 33% sobre o preço médio dos últimos três meses, segundo o Infomoney.

Café Pilão | Foto: Divulgação

Planos para o futuro

Após a compra da JDE Peet’s, a Keurig Dr Pepper planeja se separar em duas empresas listadas nos EUA: uma focada em café e a outra em bebidas refrescantes. A aquisição da JDE Peet’s deve ser concluída no primeiro semestre de 2026.

Além do mercado dos EUA, a Keurig Dr Pepper também diz que a fusão aumentará o alcance geográfico da companhia, alcançando mercados em que a JDE Peet’s está presente, como Europa, América Latina e Oriente Médio.

A empresa global de café teria aproximadamente US$ 16 bilhões em receita anual, enquanto a empresa de bebidas teria cerca de US$ 11 bilhões em receita.

A Keurig Dr Pepper produz os refrigerantes Dr Pepper e 7Up. Outras marcas de seu portfólio incluem Snapple, Yoo-Hoo e Hawaiian Punch.

No mercado de café, a Keurig Dr Pepper espera concorrer com a Nestlé após comprar a JDE Peet’s, que é dona de mais de 50 marcas de café e chá no mundo, incluindo L’OR, Peet’s e Jacobs, além do Pilão no Brasil.

"Isso criará uma concorrente global mais forte, a número 2 em café atrás da Nestlé, fortalecendo sua posição nos EUA", disse o analista da Bloomberg Intelligence, Duncan Fox.

“Estamos aproveitando uma oportunidade excepcional para criar um gigante global do café”, disse o CEO Tim Cofer, da Keurig Dr Pepper.