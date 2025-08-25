Menu
BRASIL

Marca popular de arroz é retirada dos supermercados

O produto foi retirado por conter alergênicos não informados no rótulo

Por Redação

25/08/2025 - 8:03 h
Arroz pode conter crustáceos, peixe, moluscos e leite
A Agência Espanhola de Segurança Alimentar (AESAN) anunciou a retirada imediata do arroz congelado “4 Golden Savoury Rice Steam Bags”, da marca Iceland, após identificar a presença de alérgenos não declarados. A medida tem como objetivo proteger consumidores que apresentam alergias graves.

Segundo a AESAN, o arroz pode conter crustáceos, peixe, moluscos e leite, ingredientes não informados no rótulo, representando risco sério para pessoas alérgicas.

Lote afetado

O alimento é comercializado em embalagens de 600 g, congelado, com validade até 16 de novembro de 2025. Consumidores que possuam o produto devem devolvê-lo ao supermercado onde foi comprado.

Alerta internacional

A irregularidade foi detectada inicialmente pela Agência de Normas Alimentares do Reino Unido e comunicada via INFOSAN, sistema internacional que coordena alertas sobre alimentos. Com base nisso, a AESAN determinou a retirada do lote em supermercados espanhóis, especialmente nas regiões de Andaluzia, Múrcia e Comunidade Valenciana.

Quem está em risco

O risco se restringe a pessoas com alergia a:

  • Leite
  • Crustáceos ou peixe
  • Moluscos

Para demais consumidores, não há risco de intoxicação, mas a recomendação oficial é não consumir o lote.

As redes varejistas foram orientadas a retirar imediatamente o produto das prateleiras, informar clientes que possam ter adquirido o arroz e garantir reembolso ou substituição.

