BRASIL
Marca popular de arroz é retirada dos supermercados
O produto foi retirado por conter alergênicos não informados no rótulo
Por Redação
A Agência Espanhola de Segurança Alimentar (AESAN) anunciou a retirada imediata do arroz congelado “4 Golden Savoury Rice Steam Bags”, da marca Iceland, após identificar a presença de alérgenos não declarados. A medida tem como objetivo proteger consumidores que apresentam alergias graves.
Segundo a AESAN, o arroz pode conter crustáceos, peixe, moluscos e leite, ingredientes não informados no rótulo, representando risco sério para pessoas alérgicas.
Leia Também:
Lote afetado
O alimento é comercializado em embalagens de 600 g, congelado, com validade até 16 de novembro de 2025. Consumidores que possuam o produto devem devolvê-lo ao supermercado onde foi comprado.
Alerta internacional
A irregularidade foi detectada inicialmente pela Agência de Normas Alimentares do Reino Unido e comunicada via INFOSAN, sistema internacional que coordena alertas sobre alimentos. Com base nisso, a AESAN determinou a retirada do lote em supermercados espanhóis, especialmente nas regiões de Andaluzia, Múrcia e Comunidade Valenciana.
Quem está em risco
O risco se restringe a pessoas com alergia a:
- Leite
- Crustáceos ou peixe
- Moluscos
Para demais consumidores, não há risco de intoxicação, mas a recomendação oficial é não consumir o lote.
As redes varejistas foram orientadas a retirar imediatamente o produto das prateleiras, informar clientes que possam ter adquirido o arroz e garantir reembolso ou substituição.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes