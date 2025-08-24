7 profissões que dão direito à aposentadoria com 55 anos no Brasil

Profissões podem se aposentar mais cedo - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Você sabia que existem profissões que permitem se aposentar aos 55 anos no Brasil? Isso é possível graças à aposentadoria especial, um benefício do INSS destinado a trabalhadores que atuam em condições insalubres ou de alto risco.

Esse direito é fundamental para proteger a saúde de quem enfrenta diariamente ambientes perigosos e nocivos.

Mas quem tem acesso a esse privilégio? Quais são as regras e a documentação necessária? Confira abaixo tudo o que você precisa saber.

Quem pode se aposentar com 55 anos?

A aposentadoria especial é voltada para quem trabalha exposto a agentes prejudiciais à saúde, como calor excessivo, poeira, ruídos intensos ou risco de acidentes graves. Entre as profissões que entram nessa lista estão:

Britador;

Carregador de rochas;

Cavouqueiro;

Choqueiro;

Mineiro no subsolo;

Operador de britadeira subterrânea;

Perfurador de rochas em cavernas.

Esses profissionais lidam diariamente com riscos extremos, como desmoronamentos, poeiras tóxicas e vibrações constantes das máquinas.

Quais são os requisitos?

Para conseguir se aposentar aos 55 anos, é preciso:

Ter 15 anos de contribuição em atividade de risco

Completar 55 anos de idade

Comprovar a exposição contínua a condições nocivas

Esse direito é garantido pelas normas do INSS, desde que cumpridos todos os critérios.

Documentos obrigatórios

Para solicitar a aposentadoria especial, você precisa apresentar:

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) – documento que detalha as atividades realizadas e os riscos envolvidos

LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) – comprova a presença de agentes nocivos no ambiente

Esses laudos são essenciais para confirmar a exposição e garantir o benefício.

E as regras de transição?

Após a reforma da Previdência de 2019, passou a existir uma idade mínima para esse tipo de aposentadoria. No entanto, quem já estava no mercado antes das mudanças pode se beneficiar das regras de transição.

Para atividades de maior risco, é necessário atingir 66 pontos, somando idade e tempo de contribuição. Essa regra evita prejuízos para quem já contava com o direito antes da reforma.