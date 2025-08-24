Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESCUBRA QUAIS

7 profissões que dão direito à aposentadoria com 55 anos no Brasil

Benefício do INSS é destinado a trabalhadores que atuam em condições específicas

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

24/08/2025 - 17:52 h
Profissões podem se aposentar mais cedo
Profissões podem se aposentar mais cedo -

Você sabia que existem profissões que permitem se aposentar aos 55 anos no Brasil? Isso é possível graças à aposentadoria especial, um benefício do INSS destinado a trabalhadores que atuam em condições insalubres ou de alto risco.

Esse direito é fundamental para proteger a saúde de quem enfrenta diariamente ambientes perigosos e nocivos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mas quem tem acesso a esse privilégio? Quais são as regras e a documentação necessária? Confira abaixo tudo o que você precisa saber.

Quem pode se aposentar com 55 anos?

A aposentadoria especial é voltada para quem trabalha exposto a agentes prejudiciais à saúde, como calor excessivo, poeira, ruídos intensos ou risco de acidentes graves. Entre as profissões que entram nessa lista estão:

  • Britador;
  • Carregador de rochas;
  • Cavouqueiro;
  • Choqueiro;
  • Mineiro no subsolo;
  • Operador de britadeira subterrânea;
  • Perfurador de rochas em cavernas.

Esses profissionais lidam diariamente com riscos extremos, como desmoronamentos, poeiras tóxicas e vibrações constantes das máquinas.

Quais são os requisitos?

Para conseguir se aposentar aos 55 anos, é preciso:

  • Ter 15 anos de contribuição em atividade de risco
  • Completar 55 anos de idade
  • Comprovar a exposição contínua a condições nocivas

Esse direito é garantido pelas normas do INSS, desde que cumpridos todos os critérios.

Documentos obrigatórios

Para solicitar a aposentadoria especial, você precisa apresentar:

  • PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) – documento que detalha as atividades realizadas e os riscos envolvidos
  • LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) – comprova a presença de agentes nocivos no ambiente

Esses laudos são essenciais para confirmar a exposição e garantir o benefício.

E as regras de transição?

Após a reforma da Previdência de 2019, passou a existir uma idade mínima para esse tipo de aposentadoria. No entanto, quem já estava no mercado antes das mudanças pode se beneficiar das regras de transição.

Leia Também:

Governistas pedem convocação de Bolsonaro na CPMI do INSS
Lula e ex-presidentes podem ser convocados para depor em CPMI do INSS
Descontos indevidos no INSS entram na mira da nova CPMI

Para atividades de maior risco, é necessário atingir 66 pontos, somando idade e tempo de contribuição. Essa regra evita prejuízos para quem já contava com o direito antes da reforma.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aposentadoria aposentadoria especial aposentados Benefício

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Profissões podem se aposentar mais cedo
Play

Homem tem pescoço atravessado por madeira e sobrevive; veja vídeo

Profissões podem se aposentar mais cedo
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Profissões podem se aposentar mais cedo
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Profissões podem se aposentar mais cedo
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x