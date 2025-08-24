Menu
REFERÊNCIA

Ex-colunista de A TARDE, cartunista Jaguar morre aos 93 anos

Jaguar foi um dos fundadores do jornal O Pasquim

Agência Brasil

Por Agência Brasil

24/08/2025 - 17:07 h | Atualizada em 24/08/2025 - 17:43
Jaguar iniciou a sua carreira em 1952 e teve passagem pelo A TARDE
-

Morreu neste domingo, 24, no Rio de Janeiro, o cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar. Ele estava internado no Hospital Copa D´Or.

Em nota, a assessoria de imprensa do hospital informou que o artista estava internado em razão de uma infecção respiratória, que evoluiu com complicações renais. "Nos últimos dias, estava sob cuidados paliativos. O hospital se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda para a cultura brasileira", diz o documento.

Jaguar começou a carreira, no ano de 1952, quando trabalhava no Banco do Brasil. Na ocasião, ele conseguiu publicar um desenho na coluna de humor Penúltima Hora no jornal Última Hora (RJ). Depois passou a publicar charges seus trabalhos na página de humor da revista Manchete (RJ). O pseudônimo, com o qual ficou famoso, foi uma sugestão de Borjalo. Ele também atuou como colunista do Jornal A TARDE, entre 2017 e 2019.

Casas Bahia descobre golpe milionário na empresa após ser vendida
Banco do Brasil denuncia Eduardo Bolsonaro à CGU
Governistas pedem convocação de Bolsonaro na CPMI do INSS

Durante a ditadura, lançou um de seus personagens mais conhecidos, o ratinho Sig, que foi mascote do jornal O Pasquim, do qual Jaguar foi um dos fundadores. O artista foi preso uma vez e enfrentou processos no período.

Confira a nota do hospital sobre a morte do cartunista:

"O Hospital Copa D’Or informa, com pesar, o falecimento do Sr. Sérgio de Magalhães Jaguaribe, conhecido como Jaguar, aos 93 anos, na tarde deste domingo. O paciente se encontrava internado em razão de uma infecção respiratória, que evoluiu com complicações renais. Nos últimos dias, estava sob cuidados paliativos. O hospital se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda para a cultura brasileira".

Tags:

cartunista Jaguar Morte

