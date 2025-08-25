Viação Águia Branca assume operação das linhas da Itapemirim

Empresa Águia Branca ganhou disputa recente de arrendamento das linhas - Foto: Divulgação

Com antigas linhas suspensas após ter falência declarada, a Viação Itapemirim deixou de existir. Algumas frotas foram arrendadas judicialmente e agora operam na linha “Nova Itapemirim”.

Após novo arrendamento, a Viação Águia Branca se prepara para assumir a operação das linhas interestaduais da massa falida da Viação Itapemirim em até 60 dias desde a semana passada, contando a partir de sexta-feira, 22, data que foi homologada a decisão pelo Juíz de Falência.

O arrendamento das linhas foi motivo de polêmica e dividiu opiniões se elas deveriam retornar para União ou serem leiloadas como forma de capitalizar a empresa falida.

Arrendamento

A Suzantur, que vinha operando as linhas da Itapemirim, encerrou o período máximo de arrendamento previsto em contrato de dois anos que teve início em 2022.

A empresa não participou da última disputa pelo novo arrendamento das linhas, que aconteceu em janeiro deste ano, em que a Águia Branca foi a vencedora.

Trâmite jurídico

O direito de operar foi obtido pela Viação Águia Branca na Justiça de São Paulo, através de contrato de arrendamento com prazo de 1 ano, prorrogável, até que ocorram todos os trâmites da venda definitiva do direito de operar as linhas no processo de falência.

Além das regras contratuais, a operação será submetida às normas regulatórias da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Viação Águia Branca

A empresa é reconhecida internacionalmente no ramo de transportes. A CEO Paula Barcellos ressaltou os objetivos com a reabertura das linhas interestaduais.

"Nosso papel é oferecer segurança, eficiência e qualidade para cada passageiro, honrando o legado da Viação Itapemirim de mais de 72 anos, construindo um futuro de boas experiências de viagem", destaca Paula Barcellos.

A empresa criou uma área de perguntas frequentes, para ampliar o entendimento sobre o assunto, que está em desenvolvimento:

FAQ – Perguntas Frequentes sobre a Operação das Linhas da Viação Itapemirim pela Águia Branca:

1. Como a Águia Branca pretende lidar com o apego emocional que alguns clientes têm com a marca Itapemirim?

Manteremos o respeito à tradição e ao legado da empresa. Vamos preservar a história de 72 anos da marca e continuar construindo uma trajetória de sucesso, pautada pela segurança e excelência no atendimento.

2. Haverá mudanças na identidade visual, uniforme, canais de atendimento ou pontos de venda após a transição?

A marca Itapemirim será preservada em guichês, uniformes, canais digitais e demais pontos de contato. Um plano de caracterização da frota e demais aplicações da marca está em andamento mantendo toda a identidade visual da marca.

3. Qual é o número de linhas arrendadas?

São 125 linhas que constam no processo judicial e que são objeto do arrendamento à Viação Águia Branca. Muito em breve, teremos o detalhamento das linhas e itinerários no site da Itapemirim.

4. A Águia Branca vai assumir a operação de todas as linhas? Qual o cronograma previsto?

Sim. Na incorporação da operação, está previsto um prazo de até 60 dias após a homologação judicial que aconteceu na sexta-feira, dia 22/08. Nesse intervalo de 60 dias, iremos divulgar o calendário de início de operação de cada linha/serviço nos canais competentes. Nosso planejamento é minucioso e nosso objetivo é garantir a segurança das viagens e excelência no atendimento.

5. Como será a frota dedicada às linhas Itapemirim?

Serão aproximadamente 119 ônibus dedicados e identificados, incluindo modelos RSD e DD (executivo, semileito, leito e leito-cama). O estudo de frota visa atender cada linha com o máximo conforto e segurança.

6. Como ficarão as passagens compradas antecipadamente com a Suzantur?

A Águia Branca irá honrar todas as passagens vendidas pela Suzantur, acomodando integralmente os passageiros. Casos específicos serão analisados individualmente.

7. O sistema de assistência ao passageiro será mantido?

Sim. Todo o suporte e assistência durante as viagens será prestado pela equipe da Viação Águia Branca.

8. Haverá mudanças na quantidade de horários e frequências das viagens?

O planejamento inicial parte da malha atual da operação Itapemirim. Ajustes de frequência e ampliação de ônibus ocorrerão conforme a demanda, sempre com o objetivo de atender com excelência aos passageiros.

9. Quando começam as vendas pelo site?

A expectativa é que as vendas de passagem iniciem conforme planejamento a ser consolidado com o Administrador Judicial.

10. Haverá impacto nas tarifas?

A Viação Águia Branca trabalha com promoções que permitem descontos progressivos para compras antecipadas, além de campanhas promocionais constantes nas redes sociais e esta política será adotada para as linhas arrendadas da Itapemirim.

11. Os pontos de embarque e desembarque vão mudar?

A princípio, deverão ser mantidos os pontos e guichês utilizados atualmente pela Itapemirim, salvo necessidade de adequação da infraestrutura, o que será divulgado oportunamente.

12. Os motoristas atuais continuarão nas rotas?

O planejamento já elaborado leva em conta as necessidades de cada linha, sempre priorizando conforto e segurança para passageiros e motoristas.

13. Quais canais serão exclusivos para dúvidas sobre a transição?

A área do Sucesso do Cliente da Viação Águia Branca irá assistir totalmente os atendimentos dos clientes em suas viagens pela Itapemirim, assim que iniciar a operação, por meio dos canais: