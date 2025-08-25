R$ 220 milhões na Lotofácil da Independência; saiba números mais sorteados

Lotofácil - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em um dos sorteios mais esperados do ano, a Lotofácil da Independência, concurso especial do feriado comemorado em 7 de setembro, está de volta com um prêmio recorde, estimado em R$ 220 milhões, o maior já registrado. Com a oportunidade única para apostadores de todo o Brasil, saiba também os números mais sorteados nos últimos anos.

O sorteio da Lotofácil da Independência acontece no dia 6 de setembro (sexta-feira), véspera do feriado da Independência do Brasil, a partir das 20h. O concurso é realizado ao vivo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, mas pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube da Caixa.

A Lotofácil da Independência destaca-se entre as loterias especiais que acontecem uma vez ao ano e que não acumulam – ou seja, se ninguém acertar os 15 números sorteados, o prêmio é distribuído entre os apostadores que acertarem 14 números, depois 13, e assim por diante, garantindo que sempre haja ganhadores.

Além disso, a Lotofácil da Independência segue com a loteria especial com o maior número de ganhadores, já que, nos últimos 11 concursos, mais de 450 apostadores já foram premiados, com uma média de 41 ganhadores por concurso apenas na principal faixa.

Como apostar na Lotofácil da Independência?

Para apostar, basta escolher de 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

As apostas para a Lotofácil da Independência podem ser realizadas até o dia do sorteio, às 19h nas lotéricas ou pela internet, por meio dos canais oficiais da Loterias Caixa.

Os números mais sorteados na Lotofácil da Independência

Mesmo sem garantia de uma repetição, vale a pena os apostadores ficarem ligados em alguns números têm se destacado ao longo da história da Lotofácil da Independência, segundo levantamento da plataforma 'Sorte Online'.

Número 03 - sorteado 11 vezes

Números 06 e 22 - sortados 10 vezes

Número 12 - sorteado 9 vezes.

Já os números que menos apareceram foram o 15 (4 vezes), 11, 16 e 19 (5 vezes cada), além dos números 07, 13, 17 e 20 (6 vezes cada).

Estados com mais vencedores na Lotofácil da Independência

No ranking dos estados que mais premiaram seus apostadores, ainda segundo a 'Sorte Online', São Paulo lidera disparado, com 149 prêmios e mais de R$ 362 milhões pagos. Minas Gerais vem em segundo lugar, com 54 prêmios, seguido por Paraná (29), Bahia (29) e Rio de Janeiro (27).