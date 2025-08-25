BRASIL
LBV disponibiliza programa de apoio emocional à mulheres
Programa "Ser Mulher", oferece apoio emocional e atendimento psicológico on-line
Por Redação
De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada quatro horas uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil, com isso, a Legião da Boa Vontade, LBV, por meio do programa “Ser Mulher” contribue de forma sensível e contínua para a prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.
A ação promove a reconstrução da autoestima, o fortalecimento da autonomia e a reinserção social de centenas de mulheres em situação de vulnerabilidade.
O programa “Ser Mulher” é uma iniciativa gratuita, sigilosa e acolhedora, que busca promover apoio emocional e atendimento psicológico para mulheres em situação de vulnerabilidade .
Apoio emocional escuta qualificada e recomeço
A iniciativa busca gerar apoio emocional, uma escuta qualificada e um recomeço por meio de sessões individuais por videochamadas, com psicólogas e voluntárias capacitadas pela LBV.
Os encontros oferecem um espaço seguro e empático para que cada mulher possa se reerguer, com respeito, escuta ativa e total sigilo.
Como o “Ser Mulher” funciona?
Para entrar em contato com a equipe do programa, basta seguir o seguintes passos
- Envie uma mensagem para o WhatsApp: (11) 99996-6557;
- Faça a pré-inscrição e aguarde o agendamento;
- Participe de um ciclo de 10 sessões on-line e personalizadas;
- Em casos de risco, o programa realiza o encaminhamento à rede de proteção;
- É possível integrar grupos de acolhimento e rodas de conversa;
- Também há apoio social e orientações jurídicas gratuitas.
Grupo de acolhimento “Entre Nós”
Somado ao “Sou Mulher”, também é ofertado o programa “Entre Nós”, que vai além do atendimento individual, oferecendo um espaço coletivo de escuta, troca de experiências, apoio mútuo e empoderamento.
Lá são promovidas:
- Oficinas sobre autoestima, autonomia e desenvolvimento pessoal;
- Reflexões sobre o papel da mulher na sociedade;
- Atividades voltadas ao fortalecimento da rede de proteção social e ao acesso a direitos.
É possível buscar esse atendimento em qualquer lugar do Brasil, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 99996-6557. Para outras informações, acesse o site do programa “Ser Mulher”.
