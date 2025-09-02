Empresa diz que ataque hacker desviou R$ 710 milhões em PIX

Empresa aponta que ataque hacker desviou R$ 710 milhões - Foto: Bruno Peres \ Agência Brasil

A empresa que conecta os sistemas de bancos com o PIX, Sinqia, revelou que um ataque hacker em seus sistemas resultou no desvio de aproximadamente R$ 710 milhões em transações autorizadas na última sexta-feira, 29.

A Sinqia informou que a infraestrutura central do PIX não foi comprometida e segue funcionando normalmente. A invasão aconteceu exclusivamente nos servidores da Sinquia que estão ligados ao Banco Central (BC).

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao identificar o acesso, o BC interrompeu a conexão da empresa com a rede do sistema financeiro nacional para evitar que ela servisse como ponto de entrada para outras instituições.

"A empresa acredita que o incidente se limita ao ambiente PIX da Sinqia e não identificou nenhuma atividade não autorizada em nenhum outro sistema da Sinqia fora do PIX no Brasil. A Empresa também não tem indícios de que quaisquer dados pessoais tenham sido comprometidos", informa a empresa .

Em relatório enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a controladora da Sinqia declarou que, ao identificar a atividade não autorizada em seu ambiente PIX, suspendeu o processamento de transações iniciando um trabalho com especialistas em segurança cibernética. A medida já está prevista em seu protocolo de resposta a incidentes.

"Posteriormente, o BC informou à Sinqia que não seria permitido retomar o processamento de transações no Sistema de Pagamentos Brasileiro e no PIX até que o BC sinalizasse e aprovasse as ações tomadas", diz o documento.

Como aconteceu o ataque?

De acordo com a controladora da Sinquia, a Evertec, os resultados preliminares indicam que as transações foram feitas por meio de uma exploração de credenciais de fornecedores legítimos de tecnologia da informação (TI) da empresa.

"A Sinqia encerrou o acesso a essas credenciais", diz a empresa no documento.