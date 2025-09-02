Finep reabre Inovacred com R$ 400 milhões para inovação no Nordeste

serão disponibilizados R$ 400 milhões em recursos próprios da Finep para fomentar a inovação - Foto: Divulgação

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), acaba de reabrir o sistema Inovacred, desta vez com foco exclusivo em projetos a serem executados nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

As empresas de qualquer local do país já podem submeter propostas que tenham como foco o desenvolvimento destas localidades. Ao todo, serão disponibilizados R$ 400 milhões em recursos próprios da Finep para fomentar a inovação e ampliar a competitividade regional.

Somente no Nordeste, entre 2023 e 2025, a Finep intensificou de forma decisiva seu apoio à região, marcando um período de forte aceleração nos investimentos em inovação. No triênio, os valores contratados mais que triplicaram em relação ao período de 2019 a 2022, com destaque para os recursos

O apoio via crédito também teve papel relevante, com contratações que cresceram aproximadamente 352% — passando de R$ 310 milhões para R$ 1,4 bilhão, refletindo um esforço coordenado para fomentar o desenvolvimento com diferentes instrumentos financeiros.

A liberação de recursos acompanhou esse avanço, o que reforça uma estratégia clara de estímulo ao desenvolvimento regional. Com isso, a Finep reafirma seu papel como agente central na redução das desigualdades regionais e na promoção da inovação sustentável no Nordeste.

“A intensificação da presença da Finep no Nordeste tem foco na redução das desigualdades regionais, a partir de desembolsos não reembolsáveis que cresceram mais de 356%, totalizando R$ 339,4 milhões entre 2023 e 2024. A região também foi destaque nas chamadas públicas para Parques Tecnológicos, recebendo quase R$ 50 milhões dos R$ 113 milhões aprovados, e no Proinfra Desenvolvimento Regional 2024, com R$ 177,2 milhões destinados à expansão da infraestrutura científica", comenta Luiz Antônio Elias, presidente da Finep.

Ainda de acordo com o presidente, os investimentos integram o programa ‘Mais Inovação Brasil’, maior iniciativa de apoio à inovação já lançada no país, com orçamento de R$ 66 bilhões até 2028, sendo 62% sob responsabilidade da Finep.

"Desta forma, reforçamos o papel estratégico da agência na promoção da inovação e no fortalecimento da competitividade nacional”, comenta Luiz Antônio Elias, presidente da Finep", completou ele.

Programa reaberto

A reabertura do programa reforça o compromisso da Finep com a redução das desigualdades territoriais e a promoção de um ambiente de inovação mais equilibrado no país. A operação será conduzida por agentes financeiros locais, que estarão encarregados de avaliar, aprovar e acompanhar os projetos contratados, financiando itens como equipamentos, softwares, infraestrutura, mão de obra e serviços especializados.

“Nosso objetivo é impulsionar projetos transformadores nestas regiões, incentivando soluções tecnológicas e produtivas que respeitem a vocação e a realidade local”, destaca o presidente da Finep. Além de gerar desenvolvimento e reduzir assimetrias regionais, a expectativa é que os recursos contribuam com a estruturação de cadeias produtivas sustentáveis e inovação em setores estratégicos como bioeconomia, logística, energia, alimentos e tecnologias sociais.

Podem participar empresas privadas de todos os portes econômicos, desde que apresentem projetos inovadores alinhados às diretrizes do programa. A localização da sede da empresa não precisa ser necessariamente no Nordeste, o essencial é que a execução do projeto ocorra em território nordestino.