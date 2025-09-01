ECONOMIA
Nubank oferece até 90% de desconto para clientes quitarem dívidas
Campanha Recomeço promete facilitar renegociação digital e reconstrução do crédito
Por Isabela Cardoso
O Nubank lançou a campanha “Recomeço”, que promete ajudar clientes inadimplentes a pagarem dívidas com descontos que podem chegar a 99,9%. A iniciativa busca apoiar quem enfrenta dificuldades financeiras e estimular a retomada do controle do orçamento.
Além de reduzir drasticamente o valor das pendências, a ação também devolve ao cliente a possibilidade de utilizar produtos do banco, como cartões e empréstimos, após a regularização.
Como funciona a renegociação de dívidas no Nubank
O processo é 100% digital e acontece diretamente pelo aplicativo do banco:
- Acesse o app Nubank;
- Vá em “Meus cartões” ou “Cobranças”;
- Clique em “Renegociar dívidas” (quando disponível para seu perfil);
- Confira os descontos oferecidos;
- Escolha a forma de pagamento (à vista ou parcelado);
- Confirme a negociação e receba o comprovante digital.
Nem todos os clientes terão acesso imediato à campanha, já que a liberação depende do histórico financeiro de cada usuário.
Quem pode participar da campanha?
De acordo com o Nubank, podem participar clientes que:
- Estejam inadimplentes com cartão de crédito ou empréstimos do banco;
- Não sejam devedores reincidentes;
- Tenham tido bom relacionamento anterior com a instituição;
- Apresentem perfil de recuperação financeira.
Vantagens da renegociação com o Nubank
Entre os principais benefícios da campanha estão:
- Descontos superiores a 90%, podendo chegar a 99,9%;
- Processo simples, sem burocracia e feito pelo celular;
- Ofertas personalizadas conforme o histórico de cada cliente;
- Retomada do acesso a produtos Nubank após a quitação;
- Prazo limitado para adesão.
