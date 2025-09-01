Nubank oferece até 90% de desconto para clientes quitarem dívidas

Cartão nubank - Foto: Divulgação

O Nubank lançou a campanha “Recomeço”, que promete ajudar clientes inadimplentes a pagarem dívidas com descontos que podem chegar a 99,9%. A iniciativa busca apoiar quem enfrenta dificuldades financeiras e estimular a retomada do controle do orçamento.

Além de reduzir drasticamente o valor das pendências, a ação também devolve ao cliente a possibilidade de utilizar produtos do banco, como cartões e empréstimos, após a regularização.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona a renegociação de dívidas no Nubank

O processo é 100% digital e acontece diretamente pelo aplicativo do banco:

Acesse o app Nubank;

Vá em “Meus cartões” ou “Cobranças”;

Clique em “Renegociar dívidas” (quando disponível para seu perfil);

Confira os descontos oferecidos;

Escolha a forma de pagamento (à vista ou parcelado);

Confirme a negociação e receba o comprovante digital.

Nem todos os clientes terão acesso imediato à campanha, já que a liberação depende do histórico financeiro de cada usuário.

Quem pode participar da campanha?

De acordo com o Nubank, podem participar clientes que:

Estejam inadimplentes com cartão de crédito ou empréstimos do banco;

Não sejam devedores reincidentes;

Tenham tido bom relacionamento anterior com a instituição;

Apresentem perfil de recuperação financeira.

Vantagens da renegociação com o Nubank

Entre os principais benefícios da campanha estão: