Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Nubank oferece até 90% de desconto para clientes quitarem dívidas

Campanha Recomeço promete facilitar renegociação digital e reconstrução do crédito

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

01/09/2025 - 19:56 h
Cartão nubank
Cartão nubank -

O Nubank lançou a campanha “Recomeço”, que promete ajudar clientes inadimplentes a pagarem dívidas com descontos que podem chegar a 99,9%. A iniciativa busca apoiar quem enfrenta dificuldades financeiras e estimular a retomada do controle do orçamento.

Além de reduzir drasticamente o valor das pendências, a ação também devolve ao cliente a possibilidade de utilizar produtos do banco, como cartões e empréstimos, após a regularização.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona a renegociação de dívidas no Nubank

O processo é 100% digital e acontece diretamente pelo aplicativo do banco:

  • Acesse o app Nubank;
  • Vá em “Meus cartões” ou “Cobranças”;
  • Clique em “Renegociar dívidas” (quando disponível para seu perfil);
  • Confira os descontos oferecidos;
  • Escolha a forma de pagamento (à vista ou parcelado);
  • Confirme a negociação e receba o comprovante digital.

Nem todos os clientes terão acesso imediato à campanha, já que a liberação depende do histórico financeiro de cada usuário.

Leia Também:

O que parecia vantagem virou dívida: Nubank é acusado de abusos
Fim de serviço do Nubank terá mudança que pode impactar usuários
Nubank é detonada por deixar milhões de pessoas sem acesso ao salário

Quem pode participar da campanha?

De acordo com o Nubank, podem participar clientes que:

  • Estejam inadimplentes com cartão de crédito ou empréstimos do banco;
  • Não sejam devedores reincidentes;
  • Tenham tido bom relacionamento anterior com a instituição;
  • Apresentem perfil de recuperação financeira.

Vantagens da renegociação com o Nubank

Entre os principais benefícios da campanha estão:

  • Descontos superiores a 90%, podendo chegar a 99,9%;
  • Processo simples, sem burocracia e feito pelo celular;
  • Ofertas personalizadas conforme o histórico de cada cliente;
  • Retomada do acesso a produtos Nubank após a quitação;
  • Prazo limitado para adesão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bancos Digitais Educação financeira Finanças pessoais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cartão nubank
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Cartão nubank
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Cartão nubank
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Cartão nubank
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x