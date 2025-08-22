Fim de serviço do Nubank terá mudança que pode impactar usuários

Nubank altera serviços do cartão Ultravioleta - Foto: Divulgação | Nubank

O Nubank surpreendeu clientes de alta renda ao anunciar o fim do rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback do cartão Ultravioleta. O benefício, disponível desde 2021, será encerrado a partir de 30 de setembro, mas os saldos acumulados até lá continuarão disponíveis.

Segundo Aly Ahearn, vice-presidente da divisão Ultravioleta, a mudança é estratégica. “Queremos incentivar o uso ativo dos benefícios, não apenas o acúmulo”, afirmou, destacando que muitos clientes preferiam deixar o dinheiro parado sem utilizá-lo em compras ou viagens.

Novos benefícios do Ultravioleta

Para compensar, o Nubank apresentou um pacote de vantagens reforçadas para os usuários do cartão:

2,2 pontos por dólar gasto ou 1,25% de cashback em todas as compras (25% a mais que antes);

9 pontos por dólar ou 5% de cashback no Nu Viagens;

Saldo imediato e que não expira;

Transferência de pontos para Latam Pass, Smiles e Azul;

4 acessos gratuitos por ano às salas VIP do Priority Pass;

eSIM internacional com 10GB renováveis anualmente;

IOF zero em compras fora do país;

Conta Global com spread zero.

Mudanças na mensalidade e condições

Com as novidades, a mensalidade do Ultravioleta passará a ser de R$ 89, com isenção para clientes que gastarem acima de R$ 8 mil por mês ou tiverem R$ 50 mil investidos no Nubank. Os atuais clientes manterão as condições antigas (mensalidade de R$ 49 e isenção a partir de R$ 5 mil em gastos) por 12 meses.

Estratégia focada em alta renda

O Nubank afirma que já atingiu 40% de penetração no público de alta renda e busca fortalecer a fidelização desse segmento. “Mais de 90% dos clientes terão mais vantagens com o novo modelo do que acumulando rendimentos do CDI”, afirmou Ahearn.

A CEO Livia Chanes reforçou que o foco está em benefícios ligados a viagens e em futuros produtos de investimento, sinalizando uma nova estratégia do banco para clientes premium.