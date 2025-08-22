Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Fim de serviço do Nubank terá mudança que pode impactar usuários

Benefício, disponível desde 2021, será encerrado a partir de 30 de setembro

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

22/08/2025 - 19:00 h
Nubank altera serviços do cartão Ultravioleta
Nubank altera serviços do cartão Ultravioleta -

O Nubank surpreendeu clientes de alta renda ao anunciar o fim do rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback do cartão Ultravioleta. O benefício, disponível desde 2021, será encerrado a partir de 30 de setembro, mas os saldos acumulados até lá continuarão disponíveis.

Segundo Aly Ahearn, vice-presidente da divisão Ultravioleta, a mudança é estratégica. “Queremos incentivar o uso ativo dos benefícios, não apenas o acúmulo”, afirmou, destacando que muitos clientes preferiam deixar o dinheiro parado sem utilizá-lo em compras ou viagens.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Novos benefícios do Ultravioleta

Para compensar, o Nubank apresentou um pacote de vantagens reforçadas para os usuários do cartão:

  • 2,2 pontos por dólar gasto ou 1,25% de cashback em todas as compras (25% a mais que antes);
  • 9 pontos por dólar ou 5% de cashback no Nu Viagens;
  • Saldo imediato e que não expira;
  • Transferência de pontos para Latam Pass, Smiles e Azul;
  • 4 acessos gratuitos por ano às salas VIP do Priority Pass;
  • eSIM internacional com 10GB renováveis anualmente;
  • IOF zero em compras fora do país;
  • Conta Global com spread zero.

Leia Também:

Uber grátis até o aeroporto? Veja qual cartão libera esse benefício
Salvador tem 3ª cesta básica mais barata do Brasil, mas aumento preocupa
Por que a cerveja ficou mais cara no Brasil? Entenda os reajustes da Heineken e Ambev

Mudanças na mensalidade e condições

Com as novidades, a mensalidade do Ultravioleta passará a ser de R$ 89, com isenção para clientes que gastarem acima de R$ 8 mil por mês ou tiverem R$ 50 mil investidos no Nubank. Os atuais clientes manterão as condições antigas (mensalidade de R$ 49 e isenção a partir de R$ 5 mil em gastos) por 12 meses.

Estratégia focada em alta renda

O Nubank afirma que já atingiu 40% de penetração no público de alta renda e busca fortalecer a fidelização desse segmento. “Mais de 90% dos clientes terão mais vantagens com o novo modelo do que acumulando rendimentos do CDI”, afirmou Ahearn.

A CEO Livia Chanes reforçou que o foco está em benefícios ligados a viagens e em futuros produtos de investimento, sinalizando uma nova estratégia do banco para clientes premium.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cashback Nubank nubank ultravioleta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nubank altera serviços do cartão Ultravioleta
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Nubank altera serviços do cartão Ultravioleta
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Nubank altera serviços do cartão Ultravioleta
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Nubank altera serviços do cartão Ultravioleta
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x