Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Uber grátis até o aeroporto? Veja qual cartão libera esse benefício

Promoção disponibiliza um voucher de até R$ 80 por CPF

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

21/08/2025 - 19:56 h
Uber
Uber -

Um benefício pouco conhecido tem chamado a atenção de viajantes que usam cartões premium no Brasil. Em parceria com a bandeira Mastercard, o Nubank Ultravioleta oferece corridas gratuitas da Uber até os principais aeroportos do país, uma vantagem que alivia o bolso em tempos de custos cada vez mais altos no transporte até os terminais.

Como funciona o benefício da Uber para aeroportos

A promoção disponibiliza um voucher de até R$ 80 por CPF, válido exclusivamente para corridas da Uber com destino aos aeroportos participantes. Cada cliente tem direito a uma corrida gratuita por ano.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, quem organiza viagens por meio do concierge da Mastercard, seja passagens aéreas, hospedagens ou aluguel de veículos, recebe um voucher extra, garantindo até duas corridas sem custo no ano.

Quem pode solicitar o benefício

O acesso não está liberado para todos os cartões. A promoção é restrita aos clientes que possuem:

  • Nubank Ultravioleta
  • Mastercard Black
  • Mastercard Platinum

Esses cartões integram a categoria premium, voltada a um público de maior renda e que costuma buscar benefícios exclusivos para viagens.

A ativação é rápida e feita pelo portal Mastercard Viagens e Concierge. Após criar a conta e fazer login, o cliente deve selecionar “Ofertas e Experiências”, aplicar o filtro “Nova oferta” e escolher “Transfer até o aeroporto”. O voucher é liberado imediatamente no aplicativo da Uber.

Cidades participantes do benefício

Atualmente, o programa contempla corridas gratuitas até os aeroportos de 11 cidades brasileiras:

  • São Paulo (Guarulhos – GRU)
  • Porto Alegre
  • Goiânia
  • Recife
  • Florianópolis
  • Rio de Janeiro (Galeão – GIG e Santos Dumont – SDU)
  • João Pessoa
  • Brasília
  • Fortaleza
  • Aracaju
  • Curitiba

Vantagem para quem viaja com frequência

A iniciativa reforça o posicionamento do Nubank Ultravioleta e da Mastercard como soluções voltadas ao público de alta renda que valoriza comodidade e economia em viagens. Para clientes elegíveis, o benefício representa não apenas praticidade, mas também economia em deslocamentos que podem ultrapassar R$ 100 em algumas capitais brasileiras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Benefícios para viagens Mastercard Nubank

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Uber
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Uber
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Uber
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Uber
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

x