Uber grátis até o aeroporto? Veja qual cartão libera esse benefício

Uber - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Um benefício pouco conhecido tem chamado a atenção de viajantes que usam cartões premium no Brasil. Em parceria com a bandeira Mastercard, o Nubank Ultravioleta oferece corridas gratuitas da Uber até os principais aeroportos do país, uma vantagem que alivia o bolso em tempos de custos cada vez mais altos no transporte até os terminais.

Como funciona o benefício da Uber para aeroportos

A promoção disponibiliza um voucher de até R$ 80 por CPF, válido exclusivamente para corridas da Uber com destino aos aeroportos participantes. Cada cliente tem direito a uma corrida gratuita por ano.

Além disso, quem organiza viagens por meio do concierge da Mastercard, seja passagens aéreas, hospedagens ou aluguel de veículos, recebe um voucher extra, garantindo até duas corridas sem custo no ano.

Quem pode solicitar o benefício

O acesso não está liberado para todos os cartões. A promoção é restrita aos clientes que possuem:

Nubank Ultravioleta

Mastercard Black

Mastercard Platinum

Esses cartões integram a categoria premium, voltada a um público de maior renda e que costuma buscar benefícios exclusivos para viagens.

A ativação é rápida e feita pelo portal Mastercard Viagens e Concierge. Após criar a conta e fazer login, o cliente deve selecionar “Ofertas e Experiências”, aplicar o filtro “Nova oferta” e escolher “Transfer até o aeroporto”. O voucher é liberado imediatamente no aplicativo da Uber.

Cidades participantes do benefício

Atualmente, o programa contempla corridas gratuitas até os aeroportos de 11 cidades brasileiras:

São Paulo (Guarulhos – GRU)

Porto Alegre

Goiânia

Recife

Florianópolis

Rio de Janeiro (Galeão – GIG e Santos Dumont – SDU)

João Pessoa

Brasília

Fortaleza

Aracaju

Curitiba

Vantagem para quem viaja com frequência

A iniciativa reforça o posicionamento do Nubank Ultravioleta e da Mastercard como soluções voltadas ao público de alta renda que valoriza comodidade e economia em viagens. Para clientes elegíveis, o benefício representa não apenas praticidade, mas também economia em deslocamentos que podem ultrapassar R$ 100 em algumas capitais brasileiras.