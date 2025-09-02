Carlos Falcão comemora recorde de marcas no Summit de Negócios Made in Bahia

A edição espera receber 4.000 participantes e 100 marca - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Summit de Negócios Made In Bahia 2024 prepara uma ampliação no escopo do seu projeto e já registra um recorde de marcas e públicos inscritos para a segunda edição, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro deste ano, no Centro de Convenções de Salvador.

Feira de negócios multisetorial, considerado o mais importante encontro dos produtos e serviços baianos, a edição espera receber 4.000 participantes e 100 marcas que estarão presentes para debater diversos paineis.

Carlos Falcão, CEO do Grupo Business Bahia, espera ampliar a qualidade do evento com a fomentação de debates sobre variados temas. “Vamos reunir players e aproximar convidados para fortalecer a relação entre os gestores públicos e os gestores privados. Vamos discutir assuntos variados, com os mais importantes players do mercado, cujos temas perpassam a economia do Brasil, reforma tributária e seus efeitos sobre a economia baiana, governo estadual e municipal no desenvolvimento econômico e social e entre outras coisas”, disse o empresário no lançamento do evento nesta terça-feira, 2, no restaurante Chez Bernard.

O Summit de Negócios reunirá diversas figuras públicas como prefeito Bruno Reis, a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mila Paes, o secretário da Fazenda de Lauro de Freitas, Ricardo Gois, os secretários estaduais do Turismo e de Desenvolvimento econômico, Mauricio Bacelar e Ângelo Almeida, o presidente da Codevasf Lucas Felipe, o presidente da BahiaGás, Luiz Gavazza e o economista chefe da XP, Caio Megale. Além deles diversos CEOs e presidentes de empresas também comparecerão.

“Nós já temos a confirmação de nossa secretária de desenvolvimento econômico da prefeitura, do nosso secretário do nosso, do nosso secretário estadual de turismo, do nosso, presidente da Bahia Gás, nosso querido Luís Gavazza, bom, enfim, é uma constelação. Eu costumo dizer que o Summit Made in Bahia reúne uma constelação de líderes em prol da economia baiana".