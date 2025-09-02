BRASIL
Nova rede de supermercados promete descontos e expansão rápida
Modelo foca em economia, alta rotatividade e experiência de compra simplificada
Por Isabela Cardoso
O setor supermercadista brasileiro ganhou um novo player internacional: o grupo russo Svetofor acaba de desembarcar no país com a marca Vantajoso. Presente em mais de quatro mil pontos de venda na Ásia e Europa, a rede pretende repetir no Brasil a fórmula de preços agressivos e rotatividade alta, já adotada em outros mercados.
De acordo com informações do Giro News, a empresa já conta com equipes em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A meta para 2025 é abrir nove lojas e, em três anos, alcançar 50 unidades nesses estados.
Karina Storozhenko, diretora regional do grupo, explicou que o modelo adotado é o de cooperativa de pontos de venda, o que permite maior flexibilidade na composição do sortimento e na política de preços.
Modelo inspirado em baixo custo
O diferencial do Vantajoso está na estratégia de preços baixos, margem fixa e reduzida em todas as categorias, e alta rotatividade dos produtos. Para manter a proposta, a rede elimina serviços adicionais comuns em supermercados tradicionais, como açougue e padaria.
Segundo Karina, apesar das comparações com o modelo atacarejo, como Assaí ou Tenda, o formato das lojas será diferente: “Nossas unidades terão uma área de vendas menor, voltada para eficiência e agilidade”.
Público-alvo diversificado
O Vantajoso mira principalmente as classes B, C e D, mas também aposta em atrair consumidores da classe A que buscam economia. “Nosso foco está em pessoas que querem produtos de qualidade a preços acessíveis, sem foco em marcas ou embalagens”, afirmou Karina Storozhenko.
Grupo internacional em expansão
Na Europa e na Ásia, o grupo Svetofor opera principalmente com a bandeira Mere, presente em países como Rússia, Alemanha, Polônia e Romênia. A entrada no Brasil faz parte da estratégia de diversificação em mercados emergentes.
