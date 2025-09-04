Menu
ECONOMIA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Grande rede de supermercados decide fechar aos domingos

Empresa com mais de 70 anos de história tem dívida superior a R$ 108 milhões

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

04/09/2025 - 14:10 h
Rede tem mais de 70 anos de trajetória
Rede tem mais de 70 anos de trajetória -

Com mais de 70 anos de trajetória, uma das redes de supermercados mais tradicionais do Brasil entrou com pedido de recuperação judicial. Com 11 lojas distribuídas em Santa Catarina, a Althoff Supermercados enfrenta dificuldades para manter suas operações. Como estratégia para conter despesas, algumas unidades decidiram fechar as portas aos domingos.

O pedido de recuperação judicial foi deferido pela Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da comarca da capital. A decisão judicial considerou as dificuldades econômico-financeiras apresentadas pela empresa.

A rede, que possui valor de recuperação estimado em mais de R$ 108 milhões enfrenta também disputas entre sócios e uma rotatividade financeira que gerou restrições sobre seus bens, resultando na recusa de crédito por parte de instituições financeiras.

O juiz determinou que os acionistas têm 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial, além de conceder 180 dias de suspensão de ações movidas por credores contra a Althoff.

Entre os fatores que agravam a crise estão as pressões inflacionárias, a redução da margem de lucros, o aumento dos custos logísticos, a alta carga tributária e a concorrência crescente no setor.

A perícia também identificou que os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 contribuíram significativamente para a atual situação da empresa.

Funcionamento

A rede Althoff informou que o fechamento das unidades aos domingos não deve alterar a rotina da maior parte dos clientes.

Das 11 lojas, três localizadas em Criciúma — nos bairros Michel, Pinheirinho e Metropol — já fizeram ajustes no funcionamento. As demais filiais podem ter impacto maior no dia a dia dos consumidores.

Demais filiais

  • Imbituba
  • Urussanga
  • Garopaba
  • Orleans
  • Laguna
  • Cocal do Sul
  • Nova Veneza
  • Sangão

