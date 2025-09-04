RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Grande rede de supermercados decide fechar aos domingos
Empresa com mais de 70 anos de história tem dívida superior a R$ 108 milhões
Por Iarla Queiroz
Com mais de 70 anos de trajetória, uma das redes de supermercados mais tradicionais do Brasil entrou com pedido de recuperação judicial. Com 11 lojas distribuídas em Santa Catarina, a Althoff Supermercados enfrenta dificuldades para manter suas operações. Como estratégia para conter despesas, algumas unidades decidiram fechar as portas aos domingos.
O pedido de recuperação judicial foi deferido pela Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da comarca da capital. A decisão judicial considerou as dificuldades econômico-financeiras apresentadas pela empresa.
A rede, que possui valor de recuperação estimado em mais de R$ 108 milhões enfrenta também disputas entre sócios e uma rotatividade financeira que gerou restrições sobre seus bens, resultando na recusa de crédito por parte de instituições financeiras.
O juiz determinou que os acionistas têm 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial, além de conceder 180 dias de suspensão de ações movidas por credores contra a Althoff.
Entre os fatores que agravam a crise estão as pressões inflacionárias, a redução da margem de lucros, o aumento dos custos logísticos, a alta carga tributária e a concorrência crescente no setor.
A perícia também identificou que os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 contribuíram significativamente para a atual situação da empresa.
Funcionamento
A rede Althoff informou que o fechamento das unidades aos domingos não deve alterar a rotina da maior parte dos clientes.
Das 11 lojas, três localizadas em Criciúma — nos bairros Michel, Pinheirinho e Metropol — já fizeram ajustes no funcionamento. As demais filiais podem ter impacto maior no dia a dia dos consumidores.
Demais filiais
- Imbituba
- Urussanga
- Garopaba
- Orleans
- Laguna
- Cocal do Sul
- Nova Veneza
- Sangão
