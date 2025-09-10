Quem é Charlie Kirk, aliado de Trump e que foi baleado nos EUA

Charlie Kirk é ativista da extrema-direita dos Estados Unidos - Foto: AFP

Charlie Kirk, ativista da extrema-direita dos Estados Unidos e conhecido aliado do presidente Donald Trump, foi baleado e morto durante um evento na Universidade Utah Valley, nesta quarta-feira, 10.

O influente foi atingido no pescoço e, de acordo com informações do Associated Press, não resistiu aos ferimentos.

Quem é Charlie Kirk?

Charlie Kirk, que tem 31 anos, é considerado uma das vozes mais influentes do conservadorismo americano. O ativista tem ficado conhecido por causa das suas posições envolvendo a direita e personalidade da mídia.

Em 2020 e 2024, o grupo promoveu o movimento “Estudantes com Trump” para angariar votos ao republicano.

O sucesso de Kirk chamou a atenção do Partido Republicano e, em 2016, ele se tornou o mais jovem palestrante a discursar na Convenção Nacional Republicana.

Após a vitória contra Kamala Harris, o presidente Donald Trump creditou a Kirk parte do resultado, já que conseguiu aumentar seus votos entre o público mais jovem.