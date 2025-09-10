Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Quem é Charlie Kirk, aliado de Trump e que foi baleado nos EUA

Charlie Kirk é ativista e foi atingido no pescoço durante evento em cidade dos EUA

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

10/09/2025 - 17:22 h | Atualizada em 10/09/2025 - 17:46
Charlie Kirk é ativista da extrema-direita dos Estados Unidos
Charlie Kirk é ativista da extrema-direita dos Estados Unidos -

Charlie Kirk, ativista da extrema-direita dos Estados Unidos e conhecido aliado do presidente Donald Trump, foi baleado e morto durante um evento na Universidade Utah Valley, nesta quarta-feira, 10.

O influente foi atingido no pescoço e, de acordo com informações do Associated Press, não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quem é Charlie Kirk?

Charlie Kirk, que tem 31 anos, é considerado uma das vozes mais influentes do conservadorismo americano. O ativista tem ficado conhecido por causa das suas posições envolvendo a direita e personalidade da mídia.

Em 2020 e 2024, o grupo promoveu o movimento “Estudantes com Trump” para angariar votos ao republicano.

Leia Também:

Morre ativista de Donald Trump baleado em universidade
Grande rede de varejo fecha todas as lojas depois de 80 anos
Cometa que está se aproximando da Terra chegará em outubro

O sucesso de Kirk chamou a atenção do Partido Republicano e, em 2016, ele se tornou o mais jovem palestrante a discursar na Convenção Nacional Republicana.

Após a vitória contra Kamala Harris, o presidente Donald Trump creditou a Kirk parte do resultado, já que conseguiu aumentar seus votos entre o público mais jovem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Charlie Kirk Donald Trump trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Charlie Kirk é ativista da extrema-direita dos Estados Unidos
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Charlie Kirk é ativista da extrema-direita dos Estados Unidos
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Charlie Kirk é ativista da extrema-direita dos Estados Unidos
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Charlie Kirk é ativista da extrema-direita dos Estados Unidos
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

x