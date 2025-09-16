Cães farejadores encontram cocaína e munições dentro de ônibus na Bahia

Cães farejadores durante operação em Feira de Santana - Foto: Divulgação | PRF

Durante o cumprimento de diligências da Operação Cão de Faro VI, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta terça-feira, 16, na BR-116, em Feira de Santana 10 tabletes de cocaína, 300 g de Skunk e uma porção de Haxixe, 39 munições calibre .40 (uso restrito), 21 munições calibre .38 (uso permitido) e 3 decodificadores “TV Box”, de comercialização proibida pela ANATEL

A operação contou com o apoio do Grupo de Operações com Cães da PRF na Bahia (GOC-BA). A ocorrência teve início após abordagem a um ônibus de turismo que fazia o itinerário Rio Grande da Serra/SP – Mata Grande/AL,

Durante a conferência das demais bagagens, a PRF localizou cinco aves da fauna silvestre brasileira, mantidas em condições de maus-tratos:

02 Trinca-ferro (Saltator similis);

02 Coleirinhos (Sporophila caerulescens);

01 Papa-capim (Sporophila nigricollis).

A passageira, identificada como proprietária dos itens ilícitos e das aves, confessou que havia recebido a carga em Bragança Paulista (SP) e que transportaria os materiais até Antas, no interior da Bahia, onde receberia um valor em dinheiro pelo serviço.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana junto com os materiais apreendidos e as aves resgatadas.

A conduta da acusada se enquadra nos seguintes crimes: