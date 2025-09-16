POLÍCIA
Cães farejadores encontram cocaína e munições dentro de ônibus na Bahia
Passageira foi presa em um ônibus de turismo na BR-116 em Feira de Santana
Por Bernardo Rego
Durante o cumprimento de diligências da Operação Cão de Faro VI, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta terça-feira, 16, na BR-116, em Feira de Santana 10 tabletes de cocaína, 300 g de Skunk e uma porção de Haxixe, 39 munições calibre .40 (uso restrito), 21 munições calibre .38 (uso permitido) e 3 decodificadores “TV Box”, de comercialização proibida pela ANATEL
A operação contou com o apoio do Grupo de Operações com Cães da PRF na Bahia (GOC-BA). A ocorrência teve início após abordagem a um ônibus de turismo que fazia o itinerário Rio Grande da Serra/SP – Mata Grande/AL,
Durante a conferência das demais bagagens, a PRF localizou cinco aves da fauna silvestre brasileira, mantidas em condições de maus-tratos:
- 02 Trinca-ferro (Saltator similis);
- 02 Coleirinhos (Sporophila caerulescens);
- 01 Papa-capim (Sporophila nigricollis).
A passageira, identificada como proprietária dos itens ilícitos e das aves, confessou que havia recebido a carga em Bragança Paulista (SP) e que transportaria os materiais até Antas, no interior da Bahia, onde receberia um valor em dinheiro pelo serviço.
Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana junto com os materiais apreendidos e as aves resgatadas.
A conduta da acusada se enquadra nos seguintes crimes:
- Tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006);
- Posse de munição de uso permitido (Art. 14 da Lei 10.826/2003);
- Posse de munição de uso restrito (Art. 16 da Lei 10.826/2003);
- Captura e transporte de fauna silvestre sem autorização (Art. 29 da Lei 9.605/1998);
- Maus-tratos a animais (Art. 136 do Código Penal);
- Contrabando (Art. 334 do Código Penal).
