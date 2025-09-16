Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Cães farejadores encontram cocaína e munições dentro de ônibus na Bahia

Passageira foi presa em um ônibus de turismo na BR-116 em Feira de Santana

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

16/09/2025 - 10:21 h | Atualizada em 16/09/2025 - 11:18
Cães farejadores durante operação em Feira de Santana
Cães farejadores durante operação em Feira de Santana -

Durante o cumprimento de diligências da Operação Cão de Faro VI, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta terça-feira, 16, na BR-116, em Feira de Santana 10 tabletes de cocaína, 300 g de Skunk e uma porção de Haxixe, 39 munições calibre .40 (uso restrito), 21 munições calibre .38 (uso permitido) e 3 decodificadores “TV Box”, de comercialização proibida pela ANATEL

A operação contou com o apoio do Grupo de Operações com Cães da PRF na Bahia (GOC-BA). A ocorrência teve início após abordagem a um ônibus de turismo que fazia o itinerário Rio Grande da Serra/SP – Mata Grande/AL,

Durante a conferência das demais bagagens, a PRF localizou cinco aves da fauna silvestre brasileira, mantidas em condições de maus-tratos:

  • 02 Trinca-ferro (Saltator similis);
  • 02 Coleirinhos (Sporophila caerulescens);
  • 01 Papa-capim (Sporophila nigricollis).

A passageira, identificada como proprietária dos itens ilícitos e das aves, confessou que havia recebido a carga em Bragança Paulista (SP) e que transportaria os materiais até Antas, no interior da Bahia, onde receberia um valor em dinheiro pelo serviço.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana junto com os materiais apreendidos e as aves resgatadas.

A conduta da acusada se enquadra nos seguintes crimes:

  • Tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006);
  • Posse de munição de uso permitido (Art. 14 da Lei 10.826/2003);
  • Posse de munição de uso restrito (Art. 16 da Lei 10.826/2003);
  • Captura e transporte de fauna silvestre sem autorização (Art. 29 da Lei 9.605/1998);
  • Maus-tratos a animais (Art. 136 do Código Penal);
  • Contrabando (Art. 334 do Código Penal).

