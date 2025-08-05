Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Carro com mais de R$ 60 milhões em ouro é confiscado pela PRF

Suspeito foi preso com 103 kg de ouro maciço em abordagem na BR-401

Por Redação

05/08/2025 - 7:25 h | Atualizada em 05/08/2025 - 8:27
Minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação
Minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação -

Durante uma abordagem realizada na Ponte dos Macuxis, na BR-401, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 100 barras de ouro maciço com peso total de 103 kg. A apreensão aconteceu na segunda-feira, 4, em Boa Vista, capital de Roraima. Segundo a PRF, a quantidade de ouro apreendida pode ultrapassar R$ 60 milhões.

Os agentes da PRF abordaram uma picape conduzida por um homem de 30 anos, e como passageiros, sua esposa, de 32 anos, e uma criança de colo. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal, que seguirá com as investigações sobre a origem, destino e propriedade do material. O motorista do carro foi preso em flagrante.

A apreensão do ouro foi a maior registrada no país pela PRF. A PRF desconfiou da documentação apresentada pelo motorista e, por essa razão, decidiram fazer uma busca detalhada no carro quando encontraram o ouro escondido no painel do carro.

Leia Também:

Mulheres são presas com mais de 70 kg de maconha em malas na Bahia
PRF prende homem dirigindo o carro do patrão; veículo é roubado
Maior reserva de ouro, prata e cobre do mundo é descoberta após 30 anos

"Fizemos a abordagem e, ao verificar o interior do carro, percebemos sinais de que algumas partes haviam sido mexidas. Isso nos levou a aprofundar a inspeção. Esses veículos geralmente fazem parte de rotas já mapeadas, mas a PRF está sempre patrulhando e utilizando técnicas policiais para identificar comportamentos suspeitos. Foi o caso dessa abordagem", disse o agente da PRF, Rodrigo Magno.

O minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação. A caminhonete, uma Hilux ano 2024, não estava registrada em nome do motorista preso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreendido ouro prf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

Minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação
Play

Empresário espanca esposa dentro de elevador com cotoveladas e socos

x