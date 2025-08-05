Carro com mais de R$ 60 milhões em ouro é confiscado pela PRF

Minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação - Foto: Divulgação | PRF

Durante uma abordagem realizada na Ponte dos Macuxis, na BR-401, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 100 barras de ouro maciço com peso total de 103 kg. A apreensão aconteceu na segunda-feira, 4, em Boa Vista, capital de Roraima. Segundo a PRF, a quantidade de ouro apreendida pode ultrapassar R$ 60 milhões.

Os agentes da PRF abordaram uma picape conduzida por um homem de 30 anos, e como passageiros, sua esposa, de 32 anos, e uma criança de colo. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal, que seguirá com as investigações sobre a origem, destino e propriedade do material. O motorista do carro foi preso em flagrante.

A apreensão do ouro foi a maior registrada no país pela PRF. A PRF desconfiou da documentação apresentada pelo motorista e, por essa razão, decidiram fazer uma busca detalhada no carro quando encontraram o ouro escondido no painel do carro.

"Fizemos a abordagem e, ao verificar o interior do carro, percebemos sinais de que algumas partes haviam sido mexidas. Isso nos levou a aprofundar a inspeção. Esses veículos geralmente fazem parte de rotas já mapeadas, mas a PRF está sempre patrulhando e utilizando técnicas policiais para identificar comportamentos suspeitos. Foi o caso dessa abordagem", disse o agente da PRF, Rodrigo Magno.

O minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação. A caminhonete, uma Hilux ano 2024, não estava registrada em nome do motorista preso.