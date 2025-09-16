Mulher e adolescente são flagradas com cocaína escondida em travesseiros

Adolescente disse que receberia R$ 3.000,00 pelo transporte da droga - Foto: Divulgação | PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na segunda-feira, 15, cerca de 4,5 kg de substância análoga à cocaína durante fiscalização que aconteceu no km 830 da BR-116, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A droga estava escondida em dois travesseiros e duas almofadas de pescoço que eram utilizadas por uma mulher de 31 anos e por uma adolescente. O material foi descoberto durante a abordagem a um ônibus que fazia a linha São Paulo x Ceará.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

À polícia, a adolescente disse que receberia R$ 3.000,00 pelo transporte da droga. Já a passageira informou desconhecer a presença da substância nos travesseiros e almofadas.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência. A menor foi apreendida e, juntamente com a passageira e a droga, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista.