CONQUISTA
Mulher e adolescente são flagradas com cocaína escondida em travesseiros
Droga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Vitória da Conquista dentro de ônibus
Por Bernardo Rego
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na segunda-feira, 15, cerca de 4,5 kg de substância análoga à cocaína durante fiscalização que aconteceu no km 830 da BR-116, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
A droga estava escondida em dois travesseiros e duas almofadas de pescoço que eram utilizadas por uma mulher de 31 anos e por uma adolescente. O material foi descoberto durante a abordagem a um ônibus que fazia a linha São Paulo x Ceará.
À polícia, a adolescente disse que receberia R$ 3.000,00 pelo transporte da droga. Já a passageira informou desconhecer a presença da substância nos travesseiros e almofadas.
O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência. A menor foi apreendida e, juntamente com a passageira e a droga, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista.
