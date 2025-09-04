BR-101
Carga com 130 mil maços de cigarros é aprendida em van na Bahia
Contrabando totalizava cerca de 2,6 milhões de unidades
Por Redação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, uma carga de 130 mil maços de cigarros contrabandeados no município de Alagoinhas, na noite de terça-feira, 2.
O veículo foi interceptado por volta das 21h, no km 103 da BR-101, durante ronda na rodovia. De acordo com os agentes, eles deram ordem de parada a um veículo Fiat Ducato. Questionado sobre a carga, o motorista informou que transportava cigarros.
Na inspeção, a equipe encontrou o veículo carregado com 130 mil maços de origem estrangeira o equivalente a aproximadamente 2,6 milhões de unidades sem qualquer documentação fiscal que comprovasse a legalidade do transporte.
O condutor foi detido e, juntamente com o veículo e a carga, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Alagoinhas. A polícia vai investigar a procedência da mercadoria e adotar as medidas legais cabíveis.
