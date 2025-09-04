Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BR-101

Carga com 130 mil maços de cigarros é aprendida em van na Bahia

Contrabando totalizava cerca de 2,6 milhões de unidades

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 7:23 h
O veículo foi interceptado por volta das 21h
O veículo foi interceptado por volta das 21h -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, uma carga de 130 mil maços de cigarros contrabandeados no município de Alagoinhas, na noite de terça-feira, 2.

O veículo foi interceptado por volta das 21h, no km 103 da BR-101, durante ronda na rodovia. De acordo com os agentes, eles deram ordem de parada a um veículo Fiat Ducato. Questionado sobre a carga, o motorista informou que transportava cigarros.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem acusado de matar amiga grávida é preso no norte da Bahia
Suspeitos de abusar de três adolescentes são presos na Bahia
Dois policiais são baleados por traficantes em cidade turística da Bahia

Na inspeção, a equipe encontrou o veículo carregado com 130 mil maços de origem estrangeira o equivalente a aproximadamente 2,6 milhões de unidades sem qualquer documentação fiscal que comprovasse a legalidade do transporte.

O condutor foi detido e, juntamente com o veículo e a carga, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Alagoinhas. A polícia vai investigar a procedência da mercadoria e adotar as medidas legais cabíveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cigarros polícia rodoviária federal prf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O veículo foi interceptado por volta das 21h
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

O veículo foi interceptado por volta das 21h
Play

Polícia realiza nova ocupação no Engenho Velho da Federação contra facções

O veículo foi interceptado por volta das 21h
Play

Vídeo: mãe agride filho e atendente por R$ 10 gastos sem saber

O veículo foi interceptado por volta das 21h
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

x