Homem acusado de matar amiga grávida é preso no norte da Bahia

Um trabalhador rural de 26 anos foi preso na quarta-feira, 3, por equipes da Polícia Civil, após ser condenado a 24 anos e seis meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado. O crime aconteceu em fevereiro de 2021 no povoado de Jatobá, distrito de Maniçoba, zona rural de Juazeiro.

Segundo as investigações, houve uma discussão em um bar e um homem começou a agredir a companheira. Uma mulher, amiga do casal, tentou intervir para proteger a mulher quando atingida por golpes de faca. Edilmar da Silva, de 37 anos, que estava grávida de dois meses, morreu no local.

Após julgamento, ele foi condenado pela Justiça e teve a prisão definitiva decretada. A captura foi realizada pela Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático Investigativo (GATTI/Norte), da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro).

De acordo com o delegado João Paulo Félix, titular da DH, a prisão ocorreu após articulação da unidade: “O irmão do acusado foi vítima de homicídio no mês passado. Durante as investigações, descobrimos que esse homem havia cometido um homicídio em 2021. Ele chegou a ser intimado, mas não compareceu à delegacia. Na semana passada, entramos em contato com a mãe dele para devolver um celular do irmão, apreendido na investigação. Foi quando ele apareceu e nossa equipe estava preparada para cumprir o mandado”, explicou.