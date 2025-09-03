Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ABUSO DE VULNERÁVEL

Suspeitos de abusar de três adolescentes são presos na Bahia

Homens se aproveitarem da confiança dfas vítimas para cometer abusos; diz a Polícia Civil

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 23:39 h
Homens foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro
Homens foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro -

Dois homens, de 32 e 38 anos e que não tiveram os nomes revelados, foram presos, nessa quarta-feira, 3, suspeitos de estuprar três adolescentes, em Campo Formoso, cidade do norte do estado. As vítimas seriam uma menina, de 12 anos, e dois meninos, de 13 e 15.

Um dos homens, além de ter tido participação no abuso dos garotos, também é apontado como o responsável pelo estupro da enteada, segundo informações da Polícia Civil da Bahia (PC). Os garotos frequentavam a casa do suspeito de 38 anos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Dois policiais são baleados por traficantes em cidade turística da Bahia
Tribunal do crime: veja teor da carta deixada ao lado de jovem decapitada
Investigado por mortes e tráfico, líder de facção é preso na RMS

A dupla está presa por força de mandado de prisão temporária. Foram os pais das vítimas que procuram a polícia para denunciar. segundo eles, os suspeitos se aproveitaram da relação de confiança que possuíam com os adolescentes para praticar os crimes.

Os presos serão encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Abuso de menores Campo Formoso Polícia Civil da Bahia prisões na Bahia Violência sexual infanti

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homens foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro
Play

Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero

Homens foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Homens foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro
Play

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Homens foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro
Play

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

x