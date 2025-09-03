Suspeitos de abusar de três adolescentes são presos na Bahia

Homens foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro - Foto: Divulgação PC

Dois homens, de 32 e 38 anos e que não tiveram os nomes revelados, foram presos, nessa quarta-feira, 3, suspeitos de estuprar três adolescentes, em Campo Formoso, cidade do norte do estado. As vítimas seriam uma menina, de 12 anos, e dois meninos, de 13 e 15.

Um dos homens, além de ter tido participação no abuso dos garotos, também é apontado como o responsável pelo estupro da enteada, segundo informações da Polícia Civil da Bahia (PC). Os garotos frequentavam a casa do suspeito de 38 anos.

A dupla está presa por força de mandado de prisão temporária. Foram os pais das vítimas que procuram a polícia para denunciar. segundo eles, os suspeitos se aproveitaram da relação de confiança que possuíam com os adolescentes para praticar os crimes.

Os presos serão encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecerão à disposição da Justiça.