Dois policiais são baleados por traficantes em cidade turística da Bahia

Dois policiais foram baleados na tarde desta quarta-feira, 3, durante uma operação conjunta de combate ao tráfico no distrito de Pindorama, em Porto Seguro, no sul da Bahia. As vítimas são um investigador da Polícia Civil e um soldado da Polícia Militar.

De acordo com a PM, o militar foi atingido no glúteo, enquanto o policial civil sofreu um disparo no pé. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde dos dois é estável, e eles permanecem em observação para avaliação posterior.

Confronto armado

A troca de tiros aconteceu quando equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizavam diligências na localidade e foram surpreendidas por homens armados.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. As forças policiais seguem na região em busca dos responsáveis pelo ataque.