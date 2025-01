Homem é preso por suspeita de participar de estupro coletivo

Crime foi registrado no dia 23 de dezembro - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem foi preso, nesta terça-feira (14), por suspeita de envolvimento em um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos. O caso aconteceu na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia e a identidade do suspeito não foi divulgada.

Além da prisão do jovem, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências de dois adolescentes. Eles também são investigados por participação no crime sexual, que foi registrado na polícia no dia 23 de dezembro de 2024. As investigações, no entanto, só começaram na última quarta-feira (8).

Segundo o g1, a vítima adolescente teria sido convidada por um dos suspeitos para andar de moto. Ao chegar no local, teria ingerido um copo de bebida alcoólica com energético e perdido a consciência. Quando acordou, já na manhã do dia 23 de dezembro, estava deitada em uma cama.

A garota alega ter despertado justamente ao lado do jovem de 21 anos e dos dois adolescentes de 17, com o short aberto e sem sua calcinha. Ela ainda apresentava marcas roxas nos seios e braços, depois passando por exame pericial. O resultado mostrou a presença de lesões nas partes íntimas e equimoses nas mamas, o que bate com atos libidinosos.

Apesar da Justiça ter acatado o pedido da PC para decretar a prisão do jovem de 21, a apreensão dos dois adolescentes não foram aceitas por falta de local adequado. Eles são acompanhados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), assim como a vítima.