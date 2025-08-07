Recorde dourado: PRF apreende R$ 85 milhões em ouro em menos de 2 dias

Duas apreensões consecutivas acenderam o alerta para o tráfico de ouro no país - Foto: Reprodução / PRF

Em um intervalo de menos de dois dias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou as duas maiores apreensões de ouro de sua história, somando aproximadamente 140 quilos do metal precioso, uma carga avaliada em quase R$ 85 milhões.

A primeira apreensão aconteceu na segunda-feira, 4, em Boa Vista, capital de Roraima, e entrou para o livro de recordes da corporação. Durante uma fiscalização de rotina na BR-401, os policiais abordaram uma picape ocupada por um casal e um bebê de nove meses. O nervosismo do motorista e as informações desencontradas levantaram suspeitas.

Bruno Mendes de Jesus, condutor do veículo, afirmou ser fiscal de obra, mas não soube explicar detalhes básicos sobre sua suposta ocupação. O painel do carro apresentava sinais visíveis de manipulação recente, o que reforçou a necessidade de uma vistoria mais aprofundada. Diante da presença do bebê e da ausência de um local seguro para a permanência da criança durante a abordagem, os agentes decidiram conduzir o veículo até a base da PRF.

No local, com apoio de ferramentas adequadas, foi descoberto um fundo falso onde estavam escondidos cerca de 103 quilos de barras de ouro. A carga está avaliada em mais de R$ 60 milhões. A defesa do motorista alega que ele é um trabalhador do setor mineral, primário, com bons antecedentes e único responsável pelo sustento da família.

Menos de 48 horas depois, na tarde da quarta-feira, 6, outro flagrante ampliou ainda mais o impacto das operações. Desta vez, o caso ocorreu em Altamira, no sudoeste do Pará, onde agentes da PRF apreenderam aproximadamente 40 quilos de ouro, também transportados em uma caminhonete. A carga foi avaliada em cerca de R$ 23 milhões.

As duas apreensões consecutivas acenderam o alerta para o tráfico de ouro no país e reforçaram o papel da PRF no combate ao crime organizado e à circulação ilegal de riquezas minerais.