Foragido do Presídio de Eunápolis mudou a aparência para despistar policiais
Um mês após ser preso por tráfico de drogas, Vantinei dos Santos, confessou ser um dos foragidos de Eunápolis
Um dos detentos que escaparam do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024, e foi capturado no início deste mês, mudou a aparência para despistar a polícia durante as buscas pelos criminosos.
Capturado na cidade de Porto Seguro, a 110 km de Eunápolis, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, Valtinei dos Santos Lima, vulgo 'Dinei', tentou despistar as autoridades apresentando uma documentação falsa com o nome do irmão Luciano Santos Lima.
Valtinei foi descoberto durante a transferência de presos para o Conjunto Penal de Eunápolis, quando eleconfessou ser um dos foragidos. Com dois mandados de prisão em aberto, ele foi levado à Delegacia de Porto Seguro.
O criminoso deve passar por um novo julgamento na Justiça e será mantido em regime fechado na unidade prisional.
Caça aos foragidos
Pouco mais de nove meses após a fuga dos 16 elementos do Conjunto Penal de Eunápolis, no dia 12 de dezembro de 2024, apenas Valtinei foi recapturado até o momento. Em janeiro, um outro criminoso, identificado como Anailton Souza Santos, o 'Nino', resistiu à abordagem policial e morreu no tiroteio.
Um outro sujeito foi encontrado em agosto, mas ele apenas teria ajudado na fuga dos criminosos. Até o momento, os demais 14 bandidos não foram encontrados e buscas seguem para localizá-los.
