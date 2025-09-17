Foragido do Presídio de Eunápolis mudou a aparência para despistar policiais

Valtinei foi recapturado no início do mês - Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Um dos detentos que escaparam do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024, e foi capturado no início deste mês, mudou a aparência para despistar a polícia durante as buscas pelos criminosos.

Capturado na cidade de Porto Seguro, a 110 km de Eunápolis, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, Valtinei dos Santos Lima, vulgo 'Dinei', tentou despistar as autoridades apresentando uma documentação falsa com o nome do irmão Luciano Santos Lima.

Valtinei foi descoberto durante a transferência de presos para o Conjunto Penal de Eunápolis, quando eleconfessou ser um dos foragidos. Com dois mandados de prisão em aberto, ele foi levado à Delegacia de Porto Seguro.

O criminoso deve passar por um novo julgamento na Justiça e será mantido em regime fechado na unidade prisional.

Caça aos foragidos

Pouco mais de nove meses após a fuga dos 16 elementos do Conjunto Penal de Eunápolis, no dia 12 de dezembro de 2024, apenas Valtinei foi recapturado até o momento. Em janeiro, um outro criminoso, identificado como Anailton Souza Santos, o 'Nino', resistiu à abordagem policial e morreu no tiroteio.

Um outro sujeito foi encontrado em agosto, mas ele apenas teria ajudado na fuga dos criminosos. Até o momento, os demais 14 bandidos não foram encontrados e buscas seguem para localizá-los.