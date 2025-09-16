Presídio de Eunápolis: 1º foragido é recapturado nove meses após fuga

Ele foi recapturado no dia 6 de setembro e é o primeiro detento a ser localizado; outros 14 ainda estão foragidos - Foto: Arquivo pessoal

Um dos 16 foragidos do Conjunto Penal de Eunápolis, Valtinei dos Santos Lima, conhecido como “Dinei”, foi recapturado o dia 6 de setembro, mas só foi descoberto pelas autoridades nesta terça-feira, 16.

De acordo com a Polícia Civil de Porto Seguro, Valtinei tentou se passar pelo irmão, Luciano Santos Lima, quando foi detido pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele é o primeiro detento a ser localizado; outros 14 ainda estão foragidos.



Durante a prisão, ele apresentou um documento de identificação falso na tentativa de esconder dois mandados de prisão emitidos pela 1ª Vara Criminal de Eunápolis. A fraude só foi descoberta durante a transferência de presos para o Conjunto Penal de Eunápolis. Reconduzido à Delegacia de Porto Seguro, Valtinei confessou ter usado a identidade do irmão.

Outro detento da fuga, Anailton Souza Santos, conhecido como “Nino”, morreu em confronto com policiais em janeiro deste ano. Em agosto, um homem foi preso por suspeita de envolvimento no episódio e apontado como participante de um atentado contra o então diretor da unidade, que deixou um motorista terceirizado gravemente ferido.

Relembre a fuga

A fuga ocorreu na noite de dezembro de 2024 e ganhou repercussão nacional. 16 detentos fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis após um grupo armado invadir a unidade e trocar tiros com os agentes de segurança.

Na época, diversas ações foram feitas:

diretores e o coordenador da unidade foram afastados;

a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) determinou uma intervenção de 30 dias;

uma semana após a fuga, a ex-diretora da unidade, Joneuma Silva Neres , foi presa sob suspeita de facilitar a evasão e por ligação com uma organização criminosa local.

Segundo a Seap, o episódio marcou a primeira invasão desse tipo em presídios do estado, envolvendo oito homens armados que trocaram tiros com os agentes e ajudaram os internos a fugir.

Quem são os 16 fugitivos?

As identidades foram confirmadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização:

Ednaldo Pereira Souza, “Dadá” – chefe da facção Primeiro Comando de Eunápolis

Sirlon Risério Dias Silva, “Saguin” – sublíder da facção

Rubens Lourenço dos Santos, “Binho Zoião” – facção

Altieri Amaral de Araújo, “Leleu” – sublíder da facção

Mateus de Amaral Oliveira

Geifson de Jesus Souza

Anderson de Oliveira Lima

Anailton Souza Santos (morto em janeiro)

Fernandes Pereira Queiroz

Giliard da Silva Moura

Valtinei dos Santos Lima (preso em setembro)

Romildo Pereira dos Santos

Thiago Almeida Ribeiro

Idário Silva Dias

Isaac Silva Ferreira

William Ferreira Miranda