Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Presídio de Eunápolis: 1º foragido é recapturado nove meses após fuga

A fuga aconteceu em dezembro de 2024 e teve repercussão nacional

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/09/2025 - 22:30 h | Atualizada em 16/09/2025 - 23:02
Ele foi recapturado no dia 6 de setembro e é o primeiro detento a ser localizado; outros 14 ainda estão foragidos
Ele foi recapturado no dia 6 de setembro e é o primeiro detento a ser localizado; outros 14 ainda estão foragidos -

Um dos 16 foragidos do Conjunto Penal de Eunápolis, Valtinei dos Santos Lima, conhecido como “Dinei”, foi recapturado o dia 6 de setembro, mas só foi descoberto pelas autoridades nesta terça-feira, 16.

De acordo com a Polícia Civil de Porto Seguro, Valtinei tentou se passar pelo irmão, Luciano Santos Lima, quando foi detido pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele é o primeiro detento a ser localizado; outros 14 ainda estão foragidos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a prisão, ele apresentou um documento de identificação falso na tentativa de esconder dois mandados de prisão emitidos pela 1ª Vara Criminal de Eunápolis. A fraude só foi descoberta durante a transferência de presos para o Conjunto Penal de Eunápolis. Reconduzido à Delegacia de Porto Seguro, Valtinei confessou ter usado a identidade do irmão.

Outro detento da fuga, Anailton Souza Santos, conhecido como “Nino”, morreu em confronto com policiais em janeiro deste ano. Em agosto, um homem foi preso por suspeita de envolvimento no episódio e apontado como participante de um atentado contra o então diretor da unidade, que deixou um motorista terceirizado gravemente ferido.

Relembre a fuga

A fuga ocorreu na noite de dezembro de 2024 e ganhou repercussão nacional. 16 detentos fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis após um grupo armado invadir a unidade e trocar tiros com os agentes de segurança.

Na época, diversas ações foram feitas:

  • diretores e o coordenador da unidade foram afastados;
  • a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) determinou uma intervenção de 30 dias;
  • uma semana após a fuga, a ex-diretora da unidade, Joneuma Silva Neres, foi presa sob suspeita de facilitar a evasão e por ligação com uma organização criminosa local.

Segundo a Seap, o episódio marcou a primeira invasão desse tipo em presídios do estado, envolvendo oito homens armados que trocaram tiros com os agentes e ajudaram os internos a fugir.

Leia Também:

Mortes em Ilhéus: polícia pede mais tempo para concluir investigações
ADA: ascensão e queda da facção que surgiu do racha do Comando Vermelho
Dono de bar é brutalmente agredido ao surpreender suspeito de furto

Quem são os 16 fugitivos?

As identidades foram confirmadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização:

  • Ednaldo Pereira Souza, “Dadá” – chefe da facção Primeiro Comando de Eunápolis
  • Sirlon Risério Dias Silva, “Saguin” – sublíder da facção
  • Rubens Lourenço dos Santos, “Binho Zoião” – facção
  • Altieri Amaral de Araújo, “Leleu” – sublíder da facção
  • Mateus de Amaral Oliveira
  • Geifson de Jesus Souza
  • Anderson de Oliveira Lima
  • Anailton Souza Santos (morto em janeiro)
  • Fernandes Pereira Queiroz
  • Giliard da Silva Moura
  • Valtinei dos Santos Lima (preso em setembro)
  • Romildo Pereira dos Santos
  • Thiago Almeida Ribeiro
  • Idário Silva Dias
  • Isaac Silva Ferreira
  • William Ferreira Miranda
Os 16 fugitivos
Os 16 fugitivos | Foto: Divulgação SEAP

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia conjunto penal detentos foragidos eunápolis fuga presídio investigação criminal Polícia Civil Primeiro Comando de Eunápolis recaptura Seap

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ele foi recapturado no dia 6 de setembro e é o primeiro detento a ser localizado; outros 14 ainda estão foragidos
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Ele foi recapturado no dia 6 de setembro e é o primeiro detento a ser localizado; outros 14 ainda estão foragidos
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Ele foi recapturado no dia 6 de setembro e é o primeiro detento a ser localizado; outros 14 ainda estão foragidos
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Ele foi recapturado no dia 6 de setembro e é o primeiro detento a ser localizado; outros 14 ainda estão foragidos
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x