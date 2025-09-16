Dono de bar é brutalmente agredido ao surpreender suspeito de furto

Homem foi preso enquanto trabalhava - Foto: Reprodução Polícia Civil

Uma tentativa de furto em um﻿ bar, no município de Santa Terezinha, no recôncavo baiano, terminou em agressão violenta contra o dono do estabelecimento. A vitima, que não teve o nome revelado, ficou gravemente ferida após entrar em luta corporal com um homem que invadiu seu comércio para levar bebidas alcoólicas e cigarros.

O suspeito, de 33 anos e que também não teve a identidade revelada, foi flagrado dentro do bar e, ao ser surpreendido, investiu violentamente contra o comerciante. Segundo informações da Polícia Civil, após as agressões, o homem fugiu, mas foi localizado e preso nessa segunda-feira, 15, na cidade de Castro Alves, a cerca de 97 Km de Feira de Feira de Santana. Ele trabalhava, quando foi detido.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com a PC, além do crime no bar, o suspeito também é investigado por ameaças contra sua ex-companheira e o atual namorado dela.

Logo depois do fato, o empresário foi levado ao Hospital Municipal de Santa Terezinha, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O homem segue preso preventivamente na Delegacia Territorial de Santa Terezinha, onde segue à disposição da Justiça.