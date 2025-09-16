Serial killer baiano? Suspeito preso em Goiás pode ter feito outras vítimas

Suspeito responde por feminicídio, furto, ocultação de cadáver, latrocínio e tentativa de estupro - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um baiano de 33 anos, identificado como Rildo Soares dos Santos, foi preso suspeito de matar mulheres em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, ele usava um uniforme de gari para se aproximar das vítimas, chamando menos atenção ao circular pelas ruas.

A última vítima atribuída a Rildo foi Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, também baiana, assassinada a caminho do trabalho. O corpo dela foi encontrado parcialmente enterrado em um terreno baldio no bairro Popular, na quinta-feira, 11. No dia seguinte, enquanto a Polícia Civil realizava a perícia no local, câmeras de monitoramento registraram o momento em que o suspeito retornou à cena do crime. Ele foi detido em seguida.

Segundo o delegado Adelson Candeo, titular do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), Rildo responde por feminicídio, furto, ocultação de cadáver, latrocínio e tentativa de estupro. Na residência dele, a polícia apreendeu bolsas femininas, roupas, celulares e até bonecas, levantando suspeitas de outros crimes ainda não identificados. “Há características que o enquadrariam como serial killer, mas precisamos investigar mais para podermos determinar”, afirmou o delegado.

Rildo já tinha passagens pela Justiça da Bahia por furto, roubo e dano qualificado. Ele estava em liberdade desde maio, após pagar fiança em Salvador. Cinco dias antes do homicídio de Elisângela, já era investigado por um latrocínio em Rio Verde, em que pertences da vítima foram encontrados em sua casa.

O que caracteriza um serial killer?

A possibilidade de Rildo ser classificado como um assassino em série surge a partir de características que vão além do número de vítimas. Não há consenso absoluto sobre quantos homicídios são necessários para enquadrar alguém nesse perfil, mas em geral considera-se a partir de três casos, desde que haja repetição e um modus operandi reconhecível. Essa assinatura envolve a escolha de vítimas semelhantes, a forma de abordagem e a execução do crime, permitindo às autoridades identificar um padrão de comportamento.

Padrão de comportamento

No caso investigado em Goiás, a polícia analisa se a seleção de mulheres e a prática de violência a pauladas podem indicar repetição de condutas. Serial killers, diferentemente de homicidas comuns, tendem a não enxergar a vítima como pessoa, mas como objeto de suas fantasias, prolongando o ato e encontrando satisfação no controle que exercem sobre ela. Não há necessariamente pressa em concluir o homicídio; quanto maior o tempo gasto e a resistência apresentada pela vítima, maior costuma ser a sensação de poder experimentada pelo agressor.

A premeditação, embora possa estar presente, não é uma característica exclusiva desse tipo de criminoso. Alguns agem de forma planejada, outros de maneira mais impulsiva, mas mesmo assim demonstram padrões de comportamento que permitem a conexão entre diferentes crimes.

Serial killers, assassinos comuns e assassinos em massa

Apesar de aparentarem uma vida normal, assassinos em série costumam carregar traços psicológicos perturbadores, muitas vezes ocultos do convívio social. Eles se diferenciam dos homicidas comuns, que geralmente agem por vingança ou motivação imediata, e dos assassinos em massa, que cometem vários homicídios de uma só vez, motivados por explosões emocionais.

A principal motivação dos serial killers costuma ser o controle sobre a vítima, mais do que o ato homicida em si. Em alguns casos, há também uma conotação sexual, em que a satisfação vem não do contato físico, mas da violência e da morte.

Próximo passo das investigações

A Polícia Civil de Rio Verde segue reunindo provas para confirmar se Rildo pode ser enquadrado na definição de assassino em série. A análise dos objetos encontrados em sua casa e a investigação de possíveis crimes cometidos devem ajudar a esclarecer a extensão de sua atuação criminosa.