Pai de uma das vítimas abuso sexual faz desabafo sobre pastor

Pastor preso em Valença acusado de abuso sexual - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pai de uma das vítimas de abuso sexual cometido pelo pastor Nerivaldo Jesus Santos, de 44 anos, líder da igreja Assembleia de Deus Trindade Santa, localizada em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, falou a forma que o criminoso agia.

Em entrevista à TV Bahia ele relatou a prática criminosa. "Ele pegava, chamava ela para um canto, um lugar mais escuro. E na hora de praticar [o crime] dizia para ela: ‘Não me veja como o pastor, me veja como seu pai’”, contou o pai que preferiu não se identificar.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas pregações, o pastor falava sobre a existência de espíritos do mal que atormentavam os fiéis e por isso perturbava os relacionamentos deles. Dizia ainda que os seus atos tratavam-se de supostos rituais espirituais de purificação.

Os relatos colhidos durante a investigação revelam um padrão de manipulação da fé, da vulnerabilidade emocional e da confiança depositada na figura de autoridade espiritual. As vítimas eram convencidas a manter sigilo sobre os encontros, apresentados como parte de “campanhas de libertação” conduzidas pelo suspeito.

Uma outra vítima também contou que procurou o religioso alegando ter sonhos perturbadores.

"Eu sonhei que estava tendo relações sexuais com o demônio e eu me apresentei a ele [ao pastor]. Ele disse que eu tinha que fazer uma campanha durante três dias e, no primeiro e no segundo dia, fizemos o ato sexual. No terceiro não teve porque eu faltei", disse a vítima.

O investigado, que já responde a outro inquérito policial por estupro, foi localizado no município de Valença e, após a realização dos exames legais, permanece custodiado à disposição da Justiça.

“Esse tipo de crime fere profundamente a dignidade das vítimas, porque envolve não apenas a violência sexual, mas também a manipulação psicológica e espiritual. A prisão preventiva é fundamental para resguardar a integridade das mulheres e garantir o andamento das investigações”, destacou o delegado Aldacir Ferreira, titular da 1ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São João) e responsável pelo caso.

A ação contou com equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São João), do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), da 5ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) e do Núcleo de Atendimento à Mulher (Neam/Valença).