Perseguição policial termina com três baleados na Bonocô

Três pessoas foram baleadas na manhã desta quinta-feira, 18, em Salvador, após uma perseguição policial que se estendeu da Avenida Ogunjá até a Avenida Bonocô. O confronto, que envolveu a Polícia Militar, terminou com um veículo parado e os feridos levados ao Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com as informações preliminares colhidas pela equipe de reportagem no local, a perseguição começou na Ogunjá e se encerrou no final da Bonocô, no sentido BR-324, próximo a região de Pernambués. O motorista do carro também foi identificado como Guilherme Vasconcelos Santos de Oliveira.

Após a troca de tiros, a PM, através do Batalhão Apolo, esteve no local para atender a ocorrência. Dois suspeitos morreram no HGE e o terceiro segue internado na unidade.

Na ação, a PM encontrou e apreendeu três revólveres de calibre 38, munições deflagradas, picotadas e intactas, um dispositivo eletrônico bloqueador de sinal de GPS, comumente utilizado em furtos e roubos de veículos e cargas, além do carro em que o trio foi encontrado.

A ocorrência causou um bloqueio parcial na via, mas a Polícia Militar conseguiu liberar uma das faixas da Avenida Bonocô, permitindo o fluxo de veículos e evitando maiores complicações no trânsito.

Após a ocorrência, a PM constatou que dois dos indivíduos já possuíam antecedentes criminais por roubo de veículos, roubo de cargas, estelionato e furto. Além disso, imagens de câmeras de segurança confirmam a utilização do carro apreendido em crimes recentes, como roubos de veículos ocorridos em Stella Maris, Praia do Flamengo e Lauro de Freitas.

A ocorrência foi registrada no DHPP, onde foram adotadas as medidas cabíveis e o veículo passou por perícia.

A reportagem aguarda retorno oficial da Polícia Civil, que por volta das 10h, informou que a ocorrência ainda está em andamento.

