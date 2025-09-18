Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Perseguição policial termina com três baleados na Bonocô

Situação aconteceu na manhã desta quinta-feira

Brenda Lua Ferreira e Luan Julião

Por Brenda Lua Ferreira e Luan Julião

18/09/2025 - 8:37 h | Atualizada em 18/09/2025 - 12:02
Carro utilizado na fuga dos bandidos
Carro utilizado na fuga dos bandidos -

Três pessoas foram baleadas na manhã desta quinta-feira, 18, em Salvador, após uma perseguição policial que se estendeu da Avenida Ogunjá até a Avenida Bonocô. O confronto, que envolveu a Polícia Militar, terminou com um veículo parado e os feridos levados ao Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com as informações preliminares colhidas pela equipe de reportagem no local, a perseguição começou na Ogunjá e se encerrou no final da Bonocô, no sentido BR-324, próximo a região de Pernambués. O motorista do carro também foi identificado como Guilherme Vasconcelos Santos de Oliveira.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após a troca de tiros, a PM, através do Batalhão Apolo, esteve no local para atender a ocorrência. Dois suspeitos morreram no HGE e o terceiro segue internado na unidade.

Na ação, a PM encontrou e apreendeu três revólveres de calibre 38, munições deflagradas, picotadas e intactas, um dispositivo eletrônico bloqueador de sinal de GPS, comumente utilizado em furtos e roubos de veículos e cargas, além do carro em que o trio foi encontrado.

Leia Também:

Lula apoia redução de pena a golpistas, mas nega anistia a Bolsonaro
SUS celebra 35 anos e aumenta quantidade de médicos atendendo na Bahia
Confira como votou a bancada baiana na urgência da anistia a golpistas

A ocorrência causou um bloqueio parcial na via, mas a Polícia Militar conseguiu liberar uma das faixas da Avenida Bonocô, permitindo o fluxo de veículos e evitando maiores complicações no trânsito.

Após a ocorrência, a PM constatou que dois dos indivíduos já possuíam antecedentes criminais por roubo de veículos, roubo de cargas, estelionato e furto. Além disso, imagens de câmeras de segurança confirmam a utilização do carro apreendido em crimes recentes, como roubos de veículos ocorridos em Stella Maris, Praia do Flamengo e Lauro de Freitas.

A ocorrência foi registrada no DHPP, onde foram adotadas as medidas cabíveis e o veículo passou por perícia.

A reportagem aguarda retorno oficial da Polícia Civil, que por volta das 10h, informou que a ocorrência ainda está em andamento.

*Em atualização.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

avenida bonocô baleados hge Ogunjá perseguição policial polícia militar Salvador Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carro utilizado na fuga dos bandidos
Play

Família é presa na Bahia com R$ 3 milhões em bens e veículos de luxo

Carro utilizado na fuga dos bandidos
Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

Carro utilizado na fuga dos bandidos
Play

Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

Carro utilizado na fuga dos bandidos
Play

Vídeo: casa de suspeito de estupro é incendiada na Suburbana

x