Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Confira como votou a bancada baiana na urgência da anistia a golpistas

Apesar da maioria da Câmara ter aprovado a urgência da anistia, a maioria dos deputados da Bahia votou contra

Flávia Requião

Por Flávia Requião

18/09/2025 - 8:23 h | Atualizada em 18/09/2025 - 10:37
Discussão e votação da urgência do projeto da anistia
Discussão e votação da urgência do projeto da anistia -

O requerimento de urgência para tramitação do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 foi aprovado na noite de quarta-feira, 17, na Câmara dos Deputados. A medida também abrange perdão para ações de motivação política desde 30 de outubro de 2022.

Com a aprovação, o documento terá a tramitação acelerada. Antes, ele segue para análise de um relator, que será escolhido pelo presidente do Legislativo, Hugo Motta (Republicanos-PB). Segundo ele, a escolha será feita nesta quinta-feira, 18.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Saiba quem deve ser o relator do projeto de anistia na Câmara
Presidente do União Brasil vira alvo de investigação que mira o PCC
Alimentação para empregados domésticos pode passar a ser obrigatória

A votação, iniciada às 20h30 após reunião com líderes, se estendeu por quase toda a noite, marcada por debates acalorados e protestos contra e a favor do projeto. O requerimento foi aprovado com 311 votos a favor, 163 contrários e 7 abstenções.

Apesar da maioria formada na Casa para aprovar o projeto, a bancada baiana apresentou votos divergentes: entre os 39 deputados do estado, 14 apoiaram a medida, 19 se posicionaram contra, houve uma abstenção e cinco ausências. Confira os votos:

Votaram a favor

  • Adolfo Viana Sim
  • Alex Santana Sim
  • Arthur Oliveira Maia Sim
  • Capitão Alden
  • Cláudio Cajado
  • Dal Barreto
  • Elmar Nascimento
  • José Rocha
  • Leur Lomanto Júnior
  • Márcio Marinho
  • Pastor Sargento Isidório
  • Paulo Azi
  • Rogéria Santos
  • Roberta Roma

Votaram contra

  • Alice Portugal
  • Bacelar
  • Charles Fernandes
  • Daniel Almeida
  • Diego Coronel
  • Gabriel Nunes
  • Félix Mendonça Júnior
  • Ivoneide Caetano
  • Josias Gomes
  • Joseildo Ramos
  • Jorge Solla
  • Lídice da Mata
  • Mário Negromonte Jr.
  • Otto Alencar Filho
  • Paulo Magalhães
  • Ricardo Maia
  • Zé Neto
  • Waldenor Pereira
  • Valmir Assunção

Ausentes

  • Antonio Brito
  • João Leão
  • João Carlos Bacelar
  • Leo Prates
  • Neto Carletto

Abstenção

Raimundo Costa

O que diz o texto?

O texto aprovado nesta noite é do republicano carioca, por sua vez, não é o texto final que será submetido para votação em plenário. Durante as discussões, o presidente abriu possibilidades para novas discussões sobre a proposta.

O texto original do PL 2162/23 diz que a anistia proposta compreende “os crimes com motivação política e/ou eleitoral ou a estes conexos, bem como aqueles definidos no Código Penal”.

Articulações de lideranças políticas junto a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) procuram uma saída que não implique anistia ampla, focando mais na redução de penas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia Bancada baiana Câmara dos Deputados

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Discussão e votação da urgência do projeto da anistia
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Discussão e votação da urgência do projeto da anistia
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Discussão e votação da urgência do projeto da anistia
Play

PEC da Blindagem: deputado baiano engrossa fila de arrependidos

Discussão e votação da urgência do projeto da anistia
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x