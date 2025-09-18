POLÍTICA
Confira como votou a bancada baiana na urgência da anistia a golpistas
Apesar da maioria da Câmara ter aprovado a urgência da anistia, a maioria dos deputados da Bahia votou contra
Por Flávia Requião
O requerimento de urgência para tramitação do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 foi aprovado na noite de quarta-feira, 17, na Câmara dos Deputados. A medida também abrange perdão para ações de motivação política desde 30 de outubro de 2022.
Com a aprovação, o documento terá a tramitação acelerada. Antes, ele segue para análise de um relator, que será escolhido pelo presidente do Legislativo, Hugo Motta (Republicanos-PB). Segundo ele, a escolha será feita nesta quinta-feira, 18.
A votação, iniciada às 20h30 após reunião com líderes, se estendeu por quase toda a noite, marcada por debates acalorados e protestos contra e a favor do projeto. O requerimento foi aprovado com 311 votos a favor, 163 contrários e 7 abstenções.
Apesar da maioria formada na Casa para aprovar o projeto, a bancada baiana apresentou votos divergentes: entre os 39 deputados do estado, 14 apoiaram a medida, 19 se posicionaram contra, houve uma abstenção e cinco ausências. Confira os votos:
Votaram a favor
- Adolfo Viana Sim
- Alex Santana Sim
- Arthur Oliveira Maia Sim
- Capitão Alden
- Cláudio Cajado
- Dal Barreto
- Elmar Nascimento
- José Rocha
- Leur Lomanto Júnior
- Márcio Marinho
- Pastor Sargento Isidório
- Paulo Azi
- Rogéria Santos
- Roberta Roma
Votaram contra
- Alice Portugal
- Bacelar
- Charles Fernandes
- Daniel Almeida
- Diego Coronel
- Gabriel Nunes
- Félix Mendonça Júnior
- Ivoneide Caetano
- Josias Gomes
- Joseildo Ramos
- Jorge Solla
- Lídice da Mata
- Mário Negromonte Jr.
- Otto Alencar Filho
- Paulo Magalhães
- Ricardo Maia
- Zé Neto
- Waldenor Pereira
- Valmir Assunção
Ausentes
- Antonio Brito
- João Leão
- João Carlos Bacelar
- Leo Prates
- Neto Carletto
Abstenção
Raimundo Costa
O que diz o texto?
O texto aprovado nesta noite é do republicano carioca, por sua vez, não é o texto final que será submetido para votação em plenário. Durante as discussões, o presidente abriu possibilidades para novas discussões sobre a proposta.
O texto original do PL 2162/23 diz que a anistia proposta compreende “os crimes com motivação política e/ou eleitoral ou a estes conexos, bem como aqueles definidos no Código Penal”.
Articulações de lideranças políticas junto a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) procuram uma saída que não implique anistia ampla, focando mais na redução de penas.
