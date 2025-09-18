Confira como votou a bancada baiana na urgência da anistia a golpistas

Discussão e votação da urgência do projeto da anistia - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O requerimento de urgência para tramitação do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 foi aprovado na noite de quarta-feira, 17, na Câmara dos Deputados. A medida também abrange perdão para ações de motivação política desde 30 de outubro de 2022.



Com a aprovação, o documento terá a tramitação acelerada. Antes, ele segue para análise de um relator, que será escolhido pelo presidente do Legislativo, Hugo Motta (Republicanos-PB). Segundo ele, a escolha será feita nesta quinta-feira, 18.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A votação, iniciada às 20h30 após reunião com líderes, se estendeu por quase toda a noite, marcada por debates acalorados e protestos contra e a favor do projeto. O requerimento foi aprovado com 311 votos a favor, 163 contrários e 7 abstenções.

Apesar da maioria formada na Casa para aprovar o projeto, a bancada baiana apresentou votos divergentes: entre os 39 deputados do estado, 14 apoiaram a medida, 19 se posicionaram contra, houve uma abstenção e cinco ausências. Confira os votos:

Votaram a favor

Adolfo Viana Sim

Alex Santana Sim

Arthur Oliveira Maia Sim

Capitão Alden

Cláudio Cajado

Dal Barreto

Elmar Nascimento

José Rocha

Leur Lomanto Júnior

Márcio Marinho

Pastor Sargento Isidório

Paulo Azi

Rogéria Santos

Roberta Roma

Votaram contra

Alice Portugal

Bacelar

Charles Fernandes

Daniel Almeida

Diego Coronel

Gabriel Nunes

Félix Mendonça Júnior

Ivoneide Caetano

Josias Gomes

Joseildo Ramos

Jorge Solla

Lídice da Mata

Mário Negromonte Jr.

Otto Alencar Filho

Paulo Magalhães

Ricardo Maia

Zé Neto

Waldenor Pereira

Valmir Assunção

Ausentes

Antonio Brito

João Leão

João Carlos Bacelar

Leo Prates

Neto Carletto

Abstenção

Raimundo Costa



O que diz o texto?

O texto aprovado nesta noite é do republicano carioca, por sua vez, não é o texto final que será submetido para votação em plenário. Durante as discussões, o presidente abriu possibilidades para novas discussões sobre a proposta.

O texto original do PL 2162/23 diz que a anistia proposta compreende “os crimes com motivação política e/ou eleitoral ou a estes conexos, bem como aqueles definidos no Código Penal”.

Articulações de lideranças políticas junto a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) procuram uma saída que não implique anistia ampla, focando mais na redução de penas.