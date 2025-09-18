SUS celebra 35 anos e aumenta quantidade de médicos atendendo na Bahia

Programa Agora Tem Especialistas contempla também mais 150 unidades móveis como carretas e veículos - Foto: Divulgação

Criado no âmbito da Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS), sancionado através das leis Leis nº 8.080 e nº 8.142 em 1990, completa 35 anos nesta sexta-feira, 19, garantindo o acesso à saúde de forma gratuita a todos os brasileiros.

Com o objetivo de ampliar e abranger os moradores das zonas rurais, o governo federal criou o programa Agora Tem Especialistas (ATE) para ampliar e agilizar o acesso a consultas, cirurgias e outros tratamentos especializados. Atualmente, 70% da população brasileira cuida da saúde através do SUS.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O horário de atendimento de toda a rede pública e privada que aderiram ao programa também foi ampliado para turnos estendidos. Agora as policlínicas, ambulatórios, salas de cirurgias, hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) estão atendendo pacientes do SUS também no turno noturno e aos finais de semana e feriados.

Com foco em seis especialidades médicas como cardiologia, oncologia, ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia, e também cirurgia geral e anestesia, o programa disponibilizou mais 3.500 médicos especialistas para integrarem o SUS para atender a realidade local e as necessidades de saúde dos municípios que solicitaram, com previsão de ser ampliado para mais cidades conforme a demanda.

Na Bahia são 48 novos médicos especialistas direcionados para 18 municípios do interior do estado com a expectativa de reduzir a demanda pela metade até dezembro.

O programa contempla também mais 150 unidades móveis como carretas e veículos para levar toda a estrutura necessária para o atendimento de consultas, exames e cirurgias às regiões remotas e desassistidas, como territórios indígenas, quilombolas e ribeirinhas, e nas estradas, para os caminhoneiros, além da realização de mutirões de saúde aos finais de semana e feriados.