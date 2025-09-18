Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

SUS celebra 35 anos e aumenta quantidade de médicos atendendo na Bahia

Governo Federal lançou o programa Agora Tem Especialistas para ampliar o atendimento

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 8:28 h
Programa Agora Tem Especialistas contempla também mais 150 unidades móveis como carretas e veículos
Programa Agora Tem Especialistas contempla também mais 150 unidades móveis como carretas e veículos -

Criado no âmbito da Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS), sancionado através das leis Leis nº 8.080 e nº 8.142 em 1990, completa 35 anos nesta sexta-feira, 19, garantindo o acesso à saúde de forma gratuita a todos os brasileiros.

Com o objetivo de ampliar e abranger os moradores das zonas rurais, o governo federal criou o programa Agora Tem Especialistas (ATE) para ampliar e agilizar o acesso a consultas, cirurgias e outros tratamentos especializados. Atualmente, 70% da população brasileira cuida da saúde através do SUS.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O horário de atendimento de toda a rede pública e privada que aderiram ao programa também foi ampliado para turnos estendidos. Agora as policlínicas, ambulatórios, salas de cirurgias, hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) estão atendendo pacientes do SUS também no turno noturno e aos finais de semana e feriados.

Com foco em seis especialidades médicas como cardiologia, oncologia, ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia, e também cirurgia geral e anestesia, o programa disponibilizou mais 3.500 médicos especialistas para integrarem o SUS para atender a realidade local e as necessidades de saúde dos municípios que solicitaram, com previsão de ser ampliado para mais cidades conforme a demanda.

Na Bahia são 48 novos médicos especialistas direcionados para 18 municípios do interior do estado com a expectativa de reduzir a demanda pela metade até dezembro.

O programa contempla também mais 150 unidades móveis como carretas e veículos para levar toda a estrutura necessária para o atendimento de consultas, exames e cirurgias às regiões remotas e desassistidas, como territórios indígenas, quilombolas e ribeirinhas, e nas estradas, para os caminhoneiros, além da realização de mutirões de saúde aos finais de semana e feriados.

Leia Também:

SUS: 35 anos de um direito conquistado, um compromisso diário com a vida
Mutirão oferta 300 vagas para inserção gratuita de DIU e anticoncepcional
Bahia entra no topo dos estados com mais atendimentos realizados pelo SUS

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atendimento Bahia brasil Saúde sus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Programa Agora Tem Especialistas contempla também mais 150 unidades móveis como carretas e veículos
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Programa Agora Tem Especialistas contempla também mais 150 unidades móveis como carretas e veículos
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Programa Agora Tem Especialistas contempla também mais 150 unidades móveis como carretas e veículos
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Programa Agora Tem Especialistas contempla também mais 150 unidades móveis como carretas e veículos
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

x