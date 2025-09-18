SUS: 35 anos de um direito conquistado, um compromisso diário com a vida

Em 1988, a Constituição Federal consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado. Dois anos depois, em 19 de setembro de 1990, a Lei nº 8.080 regulamentou esse princípio e criou oficialmente o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo seus pilares de universalidade, integralidade e equidade. Foi o início de uma transformação sem precedentes: a saúde deixou de ser privilégio de alguns e passou a ser direito garantido a cada cidadão e cidadã.

Nestes 35 anos, o SUS consolidou-se como o maior sistema público de saúde do mundo, responsável por mais de 2,8 bilhões de atendimentos anuais e referência internacional em vacinação, transplantes, vigilância sanitária e combate a epidemias. Mais de 84% da população brasileira está coberta pela Atenção Básica do SUS.

Tudo sobre Artigos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O legado também se traduz em inovação: o SUS Digital e as ações de telessaúde levam cuidado a regiões antes desassistidas. Programas como o Mais Médicos, o Farmácia Popular e o Programa Nacional de Imunizações, com 48 imunobiológicos, demonstram a dimensão de um sistema que salva vidas todos os dias.

Na Bahia, o sistema segue em forte expansão. Desde 2023, foram investidos mais de R$ 30 bilhões com a entrega de 1.052 veículos de saúde. O estado inaugurou 11 hospitais, incluindo o primeiro público de cuidados paliativos do Brasil, ampliou em 1.525 leitos a rede direta e, com contratos com a iniciativa privada, agregou outros 3.300 leitos.

As 26 policlínicas regionais já realizaram mais de 8,3 milhões de atendimentos, descentralizando exames de alta complexidade e aproximando a saúde da população. Foram mais de 578 mil cirurgias eletivas realizadas desde 2023. O SAMU foi descentralizado, os mutirões de saúde, ampliados, e programas como Mãe Bahia e Agora Tem Mais Especialistas fortalecem o atendimento.

Nada disso seria possível sem a união de esforços. A parceria entre o Governo da Bahia, o Governo Federal e os municípios tem permitido acelerar entregas, ampliar investimentos, universalizar o SAMU, retomar o Mais Médicos e fortalecer o Farmácia Popular. Essa aliança mostra que, quando Bahia e Brasil caminham juntos, quem vence é a população.

Celebrar os 35 anos do SUS é reafirmar um caminho de vitórias: a descentralização da oncologia, da hemodinâmica e de serviços especializados para o interior; o fortalecimento da Atenção Primária com novo cofinanciamento e a expansão de programas estruturantes, como o

Mãe Bahia, que já mobiliza quase R$ 1 bilhão em saúde materno-infantil.

O que antes era espera e distância, hoje é cuidado mais próximo, ágil e humano.

A Bahia tem mostrado que com gestão, parcerias e sensibilidade, é possível avançar. O SUS faz 35 anos e nosso compromisso com a vida é diário. E permanente.

Secretária da Saúde do Estado da Bahia*