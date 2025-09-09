Mutirão oferta 300 vagas para inserção gratuita de DIU e anticoncepcional

Unidades de saúde oferecem serviço gratuito - Foto: Reprodução

Um mutirão com 300 vagas voltadas à saúde da mulher será realizado no próximo dia 13 de setembro, em Feira de Santana. As vagas serão destinadas a moradoras da cidade atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre os seviços oferecidos gratuitamente estão:

inserção de DIU;

aplicação de anticoncepcionais injetáveis;

orientações sobre o uso do Implanon, método contraceptivo de longa duração.

O atendimento ocorrerá no Ambulatório de Saúde da Mulher, localizado no bairro Jardim Cruzeiro, das 7h às 17h.

Consultas

Além dos procedimentos contraceptivos, o mutirão disponibilizará consultas ginecológicas e psiquiátricas, encaminhamentos para cirurgias e outros serviços especializados.

Como participar?

Para garantir uma vaga, as interessadas devem comparecer ao ambulatório até a quarta-feira (10). No dia do mutirão, é obrigatório apresentar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (75) 3624-2370.