OPORTUNIDADE
Mutirão oferta 300 vagas para inserção gratuita de DIU e anticoncepcional
Além dos procedimentos contraceptivos, o mutirão disponibilizará consultas ginecológicas e psiquiátrica
Por Leilane Teixeira
Um mutirão com 300 vagas voltadas à saúde da mulher será realizado no próximo dia 13 de setembro, em Feira de Santana. As vagas serão destinadas a moradoras da cidade atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Entre os seviços oferecidos gratuitamente estão:
- inserção de DIU;
- aplicação de anticoncepcionais injetáveis;
- orientações sobre o uso do Implanon, método contraceptivo de longa duração.
O atendimento ocorrerá no Ambulatório de Saúde da Mulher, localizado no bairro Jardim Cruzeiro, das 7h às 17h.
Consultas
Além dos procedimentos contraceptivos, o mutirão disponibilizará consultas ginecológicas e psiquiátricas, encaminhamentos para cirurgias e outros serviços especializados.
Leia Também:
Como participar?
Para garantir uma vaga, as interessadas devem comparecer ao ambulatório até a quarta-feira (10). No dia do mutirão, é obrigatório apresentar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (75) 3624-2370.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes