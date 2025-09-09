NOVIDADE
Bahia pode voltar a ter loteria própria; veja detalhes
Objetivo é incrementar as receitas públicas destinadas à políticas públicas
Por Anderson Ramos
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) enviou para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) o Projeto de Lei nº 25.935/2025 que autoriza a recriação do serviço de Loterias da Bahia (Loteba).
A ideia de governador é deixar a exploração do serviço a cargo da BahiaInveste (Empresa Baiana de Ativos S.A.), sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).
De acordo com a proposta, o objetivo é incrementar as receitas públicas destinadas à políticas públicas em diferentes áreas.
“O resultado líquido da exploração de que trata o caput deste artigo será destinado ao custeio de ações relacionadas à assistência social, à educação e à cultura”, diz o documento.
O petista solicitou que o projeto tramite em regime de urgência, com isso, os deputados dispensam formalidades e aceleram a aprovação da medida.
Criação e extinção
A Loteba foi criada em 1963 pelo então governador Antonio Lomanto Jr. Mas em 1989, o então chefe do Executivo estadual, Nilo Coelho, extinguiu os jogos, assim com outras unidades da federação.
Nos últimos anos o cenário mudou e vários estados fizeram o movimento de criar suas loterias.
Em Sergipe, a Lotese iniciou as operações em 2025. A loteria é uma iniciativa do Banco do Estado de Sergipe (Banese).
Outro estado que está com loterias em funcionamento é o Maranhão, por meio da Lotema. Por lá, o serviço público de loteria é gerenciado e fiscalizado pela sociedade de economia mista Maranhão Parcerias (Mapa).
