Bahia pode voltar a ter loteria própria; veja detalhes

Loteba pode ser reativada - Foto: Reprodução | Unsplash

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) enviou para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) o Projeto de Lei nº 25.935/2025 que autoriza a recriação do serviço de Loterias da Bahia (Loteba).

A ideia de governador é deixar a exploração do serviço a cargo da BahiaInveste (Empresa Baiana de Ativos S.A.), sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

De acordo com a proposta, o objetivo é incrementar as receitas públicas destinadas à políticas públicas em diferentes áreas.

“O resultado líquido da exploração de que trata o caput deste artigo será destinado ao custeio de ações relacionadas à assistência social, à educação e à cultura”, diz o documento.

O petista solicitou que o projeto tramite em regime de urgência, com isso, os deputados dispensam formalidades e aceleram a aprovação da medida.

Criação e extinção

A Loteba foi criada em 1963 pelo então governador Antonio Lomanto Jr. Mas em 1989, o então chefe do Executivo estadual, Nilo Coelho, extinguiu os jogos, assim com outras unidades da federação.

Nos últimos anos o cenário mudou e vários estados fizeram o movimento de criar suas loterias.

Em Sergipe, a Lotese iniciou as operações em 2025. A loteria é uma iniciativa do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Outro estado que está com loterias em funcionamento é o Maranhão, por meio da Lotema. Por lá, o serviço público de loteria é gerenciado e fiscalizado pela sociedade de economia mista Maranhão Parcerias (Mapa).