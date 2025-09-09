Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Bahia pode voltar a ter loteria própria; veja detalhes

Objetivo é incrementar as receitas públicas destinadas à políticas públicas

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

09/09/2025 - 8:55 h | Atualizada em 09/09/2025 - 9:53
Loteba pode ser reativada
Loteba pode ser reativada -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) enviou para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) o Projeto de Lei nº 25.935/2025 que autoriza a recriação do serviço de Loterias da Bahia (Loteba).

A ideia de governador é deixar a exploração do serviço a cargo da BahiaInveste (Empresa Baiana de Ativos S.A.), sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a proposta, o objetivo é incrementar as receitas públicas destinadas à políticas públicas em diferentes áreas.

“O resultado líquido da exploração de que trata o caput deste artigo será destinado ao custeio de ações relacionadas à assistência social, à educação e à cultura”, diz o documento.

Leia Também:

Salvador terá novo plano de segurança após reunião entre Jerônimo e Bruno
Promoção de PMs e reajuste para 53 categorias: Jerônimo sanciona pacote
Reajuste salarial de servidores começa a valer a partir desta segunda

O petista solicitou que o projeto tramite em regime de urgência, com isso, os deputados dispensam formalidades e aceleram a aprovação da medida.

Criação e extinção

A Loteba foi criada em 1963 pelo então governador Antonio Lomanto Jr. Mas em 1989, o então chefe do Executivo estadual, Nilo Coelho, extinguiu os jogos, assim com outras unidades da federação.

Nos últimos anos o cenário mudou e vários estados fizeram o movimento de criar suas loterias.

Em Sergipe, a Lotese iniciou as operações em 2025. A loteria é uma iniciativa do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Outro estado que está com loterias em funcionamento é o Maranhão, por meio da Lotema. Por lá, o serviço público de loteria é gerenciado e fiscalizado pela sociedade de economia mista Maranhão Parcerias (Mapa).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jerônimo Rodrigues loteba projeto de lei

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Loteba pode ser reativada
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Loteba pode ser reativada
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Loteba pode ser reativada
Play

Revolta em Catu: prefeitura exibe filme com sexo em evento Infantil

Loteba pode ser reativada
Play

Vídeo: explosão de grandes proporções assusta moradores de Valença

x