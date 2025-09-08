Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Reajuste salarial de servidores começa a valer a partir desta segunda

Governador também anuncia criaçã de novos cargos na estrutura do governo

Eduardo Dias

Por Eduardo Dias

08/09/2025 - 9:50 h | Atualizada em 08/09/2025 - 11:54
Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues -

O governador Jerônimo Rodrigues sanciona, nesta segunda-feira, 8, a lei que concede reajuste para servidores públicos estaduais e cria novos cargos na estrutura do governo.

O anúncio será feito em solenidade no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

De acordo com o governo, serão contempladas as áreas de Fiscalização e Regulação, Gestão Pública e Obras Públicas, além da carreira de Especialistas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e do quadro do Magistério Público das Universidades Estaduais.

O reajuste faz parte do pacote de 14 projetos do Executivo enviados à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na última semana. O texto foi aprovado pelos deputados e seguiu para sansção do governador.

x