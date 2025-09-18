Saiba quem são os criminosos capturados em operação no Planeta dos Macacos

- Foto: Reprodução

As polícias Militar e Civil deflagraram, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 18, a Operação Réprobos, que alcançou cerca de 14 indivíduos faccionados, até o momento. As ações aconteceram em bairros de Salvador e da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Entre os alcançados, estão três elementos de alto grau de periculosidade, antigos alvos das autoridades baianas.

O trio, inclusive, atuava na mesma área: o Planeta dos Macacos - localidade do bairro de São Cristóvão, em Salvador - e assumia a posição de liderança do tráfico de drogas da região. Dois deles morreram após confronto com a polícia e outro foi preso. No total, quatro suspeitos foram mortos nas operações.

Tiago da Cruz, vulgo 'Babão'

Tiago estava no radar policial há pelo menos cinco anos. Procurado por homicídio, ele era um integrante da facção Tropa do A e chegou a ser incluído no Baralho do Crime da SSP-BA, na carta Nove de Ouros - reforçando ser um dos criminosos mais perigosos da Bahia.

O criminoso estava na região de 'Machadinho', em Camaçari, e morreu após trocar tiros com os agentes.

Tiago de Jesus Anjos, o 'Baiana'

O xará de 'Babão' era gerente do tráfico no Planeta dos Macacos. Responsável por homicídios, ele já tinha sido peso em 2017, flagrado com pistola, munições, quatro quilos de maconha, crack e celulares.

As ações criminosas de Tiago de Jesus se estendem por mais de 10 anos, desde quando ainda atendia pelo apelido 'Tiago Bundão'. Em 2014, a prisão apareceu como único caminho dele, ao lado de outros cinco elementos, por tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa.

'Baiana' tentou confrontar os policiais e resistir à prisão, mas acabou baleado e morto em Nova Brasília.

Idalvan dos Santos Conceição, o 'Paquito'

Diferente dos outros dois, Idalvan caiu na cadeia na manhã desta quinta. Conhecido como matador impiedoso, ele é apontado por ser o autor de mais de dez homicídios desde 2009 na localidade do Planeta dos Macacos.

Entre as mortes estão: sua companheira, Alessandra Santos da Silva; um soldado da Polícia Militar, Carlos França Nascimento; além de dois adolescentes e dois traficantes, identificados como Márcio de Matos Souza e Célio Santos de Santana, o 'Celinho'.

Em 2010, Idalvan também decapitou Ronivan Reis das Neves e, em 2012, fuzilou a sangue frio as vítimas Adácio Oliveira Santana e Ricardo Miranda de Souza.

A Operação

Deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a operação Réprobos visa desarticular o grupo responsável por confrontos armados, tráfico de drogas e homicídios. Também são cumpridos 36 mandados de busca e apreensão. Além disso, diligências são realizadas para bloquear 31 contas bancárias e apreender três veículos ligados ao grupo.

A operação conta com a atuação direta de equipes dos Departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), de Inteligência Policial (Dip), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), além do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e de guarnições da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador.

A Polícia Militar, por meio de diversas unidades operacionais, participa da ação com mais de 100 policiais, dando início também a Operação Força Total.